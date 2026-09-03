48 साल बाद भी हिट है जन्माष्टमी का ये गाना! 12 साल की पद्मिनी की मासूमियत के कायल हो गए थे लोग

Janmashtami Song: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही कानों में कृष्ण भक्ति से जुड़े कई पुराने गीत गूंजने लगते हैं. इन्हीं में एक ऐसा गीत है, जो करीब पांच दशक बाद भी लोगों की जुबान पर है. बात हो रही है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के मशहूर गीत ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ की. भगवान श्रीकृष्ण और यशोदा मैया के बीच के भावुक संवाद को खूबसूरती से पेश करने वाला यह गीत आज भी जन्माष्टमी के मौके पर खूब सुना जाता है.
इस गीत की खासियत सिर्फ इसके बोल और संगीत नहीं थे, बल्कि पर्दे पर नजर आई एक नन्ही कलाकार की मासूमियत ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था. उस समय पद्मिनी कोल्हापुरे महज 12 साल की थीं. बाल कलाकार के रूप में उनकी मासूम अदाकारी ने गीत के भाव को और भी जीवंत बना दिया था. कृष्ण की बाल लीलाओं और मां-बेटे के रिश्ते की भावनाओं को जिस तरह पर्दे पर दिखाया गया, उसने इस गीत को यादगार बना दिया.
‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ में बाल कृष्ण अपनी मां यशोदा से सवाल करते हैं. गीत के जरिए बाल मन की जिज्ञासा, शिकायत और मां के प्रति प्रेम को बेहद सरल तरीके से सामने रखा गया है. यही वजह है कि यह गीत सिर्फ एक भक्ति गीत बनकर नहीं रह गया, बल्कि मां और बच्चे के रिश्ते की भावनात्मक कहानी भी बन गया.
गीत की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका सरल भाव है. इसमें कृष्ण को किसी दूर के देवता की तरह नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे के रूप में देखा गया है, जो अपनी मां से सवाल करता है और अपनी बात मनवाना चाहता है. यही बाल कृष्ण का रूप लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है.
साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम अपने संगीत और गीतों के लिए काफी चर्चित रही थी. समय बीतने के बावजूद यशोमती मैया से बोले नंदलाला की लोकप्रियता कम नहीं हुई. इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका भावनात्मक जुड़ाव. जन्माष्टमी के अवसर पर जब घरों और मंदिरों में कृष्ण जन्म की तैयारियां होती हैं, तब ऐसे गीत माहौल में भक्ति और पुरानी यादों दोनों को जोड़ देते हैं.
आज सोशल मीडिया और नए दौर के संगीत के बीच भी यह गीत अपनी जगह बनाए हुए है. नई पीढ़ी भी इसे जन्माष्टमी के कार्यक्रमों, स्कूल फंक्शन और धार्मिक आयोजनों में सुनती और गाती नजर आती है.
इस गीत से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात पद्मिनी कोल्हापुरे की मासूम छवि भी है. कम उम्र में कैमरे के सामने उनकी सहज अदाकारी ने दर्शकों का ध्यान खींचा. उनके चेहरे के भाव और बालसुलभ अंदाज ने गीत के कृष्ण-यशोदा प्रसंग को पर्दे पर खास बना दिया.
यही वजह है कि लगभग 48 साल बाद भी जब यह गीत बजता है, तो लोगों को सिर्फ इसके शब्द और धुन ही याद नहीं आते, बल्कि उस दौर की मासूमियत भी याद आ जाती है. शायद यही वजह है कि ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ आज भी जन्माष्टमी के सबसे यादगार गीतों में अपनी खास जगह बनाए हुए है.
‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ को लता मंगेशकर और मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी. गीत के बोल मशहूर गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था. लता मंगेशकर की मधुर आवाज और मन्ना डे की गंभीर गायकी ने इस गीत को ऐसा भाव दिया कि कृष्ण और यशोदा का संवाद सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गया. गीत के बोल बेहद सरल हैं, लेकिन उनमें मां और बच्चे के रिश्ते की गहराई साफ महसूस होती है.
इस गाने की कहानी में एक दिलचस्प पहलू इसके गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा से जुड़ा है. वह हिंदी सिनेमा के जाने-माने गीतकार और कवि थे. लता मंगेशकर उन्हें पिता समान सम्मान देती थीं. ऐसे में उनके लिखे शब्दों को लता जी की आवाज मिलना भी इस गीत के लिए खास बात थी. पंडित नरेंद्र शर्मा ने कृष्ण और यशोदा के संवाद को जिस सहज अंदाज में शब्द दिए, वही इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती बन गया. इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप की शरारत भी है और मां के प्रति उनका अटूट प्रेम भी.
आज भले ही कृष्ण भक्ति के कई नए गीत आ चुके हैं, लेकिन ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ की जगह कोई नहीं ले पाया. इसकी वजह सिर्फ पुरानी धुन नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं हैं. गीत सुनते ही बाल कृष्ण, यशोदा मैया और उनके बीच का निश्छल प्रेम आंखों के सामने आ जाता है.यही कारण है कि 48 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी यह गीत जन्माष्टमी की रौनक बढ़ाता है. इसकी आवाज में पुरानी यादों की मिठास है और बोलों में कृष्ण-यशोदा के रिश्ते का ऐसा भाव, जो हर पीढ़ी को अपने साथ जोड़ लेता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें