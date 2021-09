Malaika Arora Redefines Hot Looks Sensuous In These Sexy Pictures Take A Look: 47 साल की उम्र में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के हुस्न का जवाब नहीं, बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. यही कारण है उनकी जबरदस्त फैन फॉलोविंग भी है. आए दिन नई नई तस्वीरें साझा कर अपने फैंस का दिल जीत लेती हैं और उनकी तस्वीरों पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया भी देते हैं. बात जब मलाइका (Malaika Arora) की स्टाइल और अदाओं की आती है तो ये सभी के पसीने छुड़ा देती हैं, उनकी तस्वीरें देखने के बाद कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.Also Read - डीप नेक वनपीस ड्रेस में Janhvi Kapoor ने दिखाया कातिलाना अदाओं का जादू, तस्वीरें देखकर लूट जाएगा चैन और करार

ऐसे में हर बार अपने स्टाइल औऱ बोल्ड लुक से सबके होश उड़ाने वाले एक्ट्रेस मलाइका (Malaika Arora) ने एक बार फिर से बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया है जो जमकर वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में मलाइका मलाइका (Malaika Arora) का हर बार की तरह स्टनिंग लुक देखने को मिला है और हर बार की तरह उन्हें देखकर आप उफ्प ही कहेंगे. Also Read - ऊन से बना बिकिनी टॉप पहनकर Nidhi Bhanushali ने दिखाया अपना हॉट अंदाज, ठंड में उड़ाए सबके होश

तस्वीरों में मलाइका मलाइका (Malaika Arora) ने डार्क पर्पल कलर के ऑफ़ शोल्डर टॉप और मैचिंग बॉटम में एक से बढ़कर एक पोज़ देती दिखाई दे रही हैं. पर्पल टॉप और बॉटम के साथ एक्सेसरी के नाम पर गले में गोल्ड का मोटा सा नेकलेस पहना हुआ है. हाथों में वह फ्रिंज वाला एक बैग कैरी की हुई दिख रही हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो मलाइका इन दिनों एमटीवी के रियलिटी शो सुपरमॉडल ऑफ़ द ईयर में बतौर जज नजर आ रही हैं. Also Read - ड्रॉप आउट होने के बावजूद इरफान खान के बेटे बाबिल को मिली डिग्री, मां ने किया ये कमेंट

अपने स्टनिंग लुक के साथ साथ मलाइका (Malaika Arora)अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. अर्जुन और मलाइका का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है. हालांकि मलाइका (Malaika Arora) उम्र में अर्जुन से बड़ी हैं बावजूद इसके दोनों के बीच एक आपसी तालमेल वाला रिश्ता नजर आता है. अर्जुन और मलाइका ने साल 2019 में अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया था.