Naomi Judd Passed Away: हॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस नाओमी जुड (Naomi Judd) का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. दुनियाभर में लोकप्रिय नाओमी जुड के निधन से फैंस को बड़ा झटका लगा है, वहीं फिल्म और सिंगिंग जगत से बड़े-बड़े दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वालीं नाओमी ने 5 बार ग्रैमी अवॉर्ड (Grammy Award) अपने नाम किया था. उनके निधन की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, उनकी बेटियों विनोना जुड और एशले जुड ने बताया कि नाओमी की मृत्यु (Naomi Judd Death) का कारण उनकी मानसिक बीमारी थी.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक नैशविले में एक पदक समारोह में जजों को कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के एक दिन पहले ही निधन की घोषणा की गई. बयान में कहा गया है कि द कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजि़यम नाओमी जुड के अचानक निधन पर शोक व्यक्त करता है और परिवार को सांत्वना देता है. "जुड परिवार की इच्छा के बाद, संग्रहालय रविवार, 1 मई को पदक समारोह के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें विनोना उपस्थित रह सकती हैं. जुड्स के अलावा, एडी बेयर्स, रे चार्ल्स और पीट ड्रेक कंट्री म्यूजि़क हॉल ऑफ फेम में औपचारिक रूप से शामिल होंगे. सार्वजनिक रेड कार्पेट आगमन रद्द कर दिया गया है."

I had the honor of meeting Naomi Judd years ago and she was so incredibly kind. Sending love and prayers to Wynonna, Ashley, and the whole Judd family during this time. I never thought she’d go 💔

— Kristin Chenoweth (@KChenoweth) April 30, 2022