IFFI 2023: इफ्फी की सफलता से गदगद हुए अनुराग ठाकुर, Madhuri Dixit को मिला सम्मान

IFFI 2023: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने सोमवार को आईएफएफआई के उद्घाटन के दौरान सिनेमा पर खुलकर बातें की हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इफ्फी में तीन गुना ज्यादा फिल्में इंटरनेशनल सेक्शन में आई हैं. यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को इफ्फी के 54वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान कहीं और इसके साथ ही इस अवसर पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पहली बार इस अवार्ड को इफ्फी में शामिल किया गया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने सोमवार को आईएफएफआई के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है. इस दौरान उन्होंने कहा ‘देश में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30 करोड़ रुपये (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) की बढ़ी हुई सीमा सीमा और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस के साथ किए गए खर्च का 40 प्रतिशत है. यह कदम देश में मध्यम और बड़े बजट की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों को और गति देगा’.

अनुराग ने आगे कहा ‘यह घोषणा विदेशी फिल्म निर्माण को सुव्यवस्थित करने और भारत में व्यापार करने में आसानी’ सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी हिस्सा है. भारत द्वारा पिछले साल कान्स में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें देश में फिल्म निर्माण के लिए किए गए खर्च का 30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई थी, जो 2.5 करोड़ रुपये तक सीमित थी.’

मंत्री ने कहा कि पिछले साल के संस्करण में हमने कुछ नई पहल की थी, इस बार भी हम कुछ नई पहल कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार से आईएफएफआई सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज को ओटीटी पुरस्कार देगा. यह भारत में ओरिजनल कंटेंट निर्माताओं की परिवर्तनकारी भूमिका की स्वीकार्यता को बढ़ाएगा.

