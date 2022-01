Grammy Award 2022 Postpone Due To Covid 19: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 31 जनवरी को आयोजित होने वाले 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स (64th Grammy Awards) के इवेंट को स्थगित कर दिया गया है. इसकी वजह है तेजी से बढ़ रहा कोरोनावायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट. द रिकॉर्डिंग अकादमी (The Recording Academy) जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह का आयोजन करती है, उसने बुधवार को इसके स्थगित करने की घोषणा की है और इसक जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. द रिकॉर्डिंग अकादमी (The Recording Academy) ने इस मामले को लेकर अपना संयुक्त बयान जारी किया है. इसके अनुसार, ओमिकॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी को शो आयोजित करने में बहुत अधिक जोखिम है इसलिए इसे कैंसिल करना ही सही है. आयोजकों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और खुलासा किया कि उन्होंने 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स (64th Grammy Awards) शो को स्थगित कर दिया है और ये भी बताया है कि म्यूजिक फील्ड से जुड़े लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा उनकी पहली प्रायोरिटी है. ये पहली बार नहीं है जब ग्रैमी अवार्ड्स (Grammy Awards) को रद्द कर दिया गया है, ये आयोजन पिछले साल भी कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था.Also Read - Shilpa Shetty ने पति राज कुंद्रा संग लिया साईं बाबा का आशीवार्द, लोग बोलें- सामने लाने की क्या जरूरत...

अकादमी ने जारी किया स्टेटमेंट

ग्रैमी अवार्ड्स प्रस्तुत करने वाली रिकॉर्डिंग अकादमी ने हाल ही में एक बयान जारी किया और खुलासा किया कि 31 जनवरी 2022 को शो आयोजित करने में बहुत सारे जोखिम होंगे, उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नई तारीख की घोषणा करेंगे. इसके अलावा, उन्होंने ये भी बताया कि वे शहर और राज्य के अधिकारियों के साथ विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं. आयोजकों ने बयान में कहा- 'शहर और राज्य के अधिकारियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञों, आर्टिस्ट और हमारे कई सहयोगियों के साथ सावधानीपूर्वक विचार और विश्लेषण के बाद रिकॉर्डिंग अकादमी और सीबीएस ने 64 वें ग्रैमी अवार्ड शो को स्थगित कर दिया है. हमारे संगीत से जुड़े लोगों, लाइव दर्शकों और हमारे शो के निर्माण के लिए काम करने वाले सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है'.

2021 में भी हुआ था कैंसिल

2021 में भी हुआ था कैंसिल

आपको बता दें कि पिछले साल भी ग्रैमी अवॉर्ड्स को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था. 2021 की शुरुआत में अधिकांश प्रमुख पुरस्कारों की तरह, कोरोनोवायरस के कारण ग्रैमी अवॉर्ड्स को स्थगित करने फैसला लिया गया था. पिछले साल संगीत के इस जश्न को स्टेपल्स सेंटर के बजाय लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में आउटडोर सेट्स पर आयोजित किया गया था. इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्टेज का निर्माण किया गया था और सेलिब्रिटीज के बैठने की जगह में भी तब्दीली की गई थी. इसके अलावा ऑडियंस की बैठने की क्षमता को भी कम किया गया था.