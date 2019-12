नई दिल्ली: नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 23 दिसंबर को विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं. अवॉर्ड शो में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शिरकत की. इस कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है. लेकिन, खराब सेहत की वजह से वह इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए. आइए जानते हैं किन्हें अवॉर्ड मिला-

Award for Best Hindi Film (Feature Films Section) goes to #Andhadhun The film is a judicious mix of intrigue and creativity.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/IyWXZ6AaBg — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

बेस्ट फिल्म:

बेस्ट शॉर्ट फीचर फिल्म- खरवस

बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू- पेडमैन

बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म- स्विमिंग थ्रू द डार्कनेस

बेस्ट फिल्म क्रिटिक (हिंदी)- अनंत विजय

बेस्ट मराठी फिल्म- भोंगा

बेस्ट राजस्थानी फिल्म- टर्टल

सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म- अन्ना

सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म- बरम

सर्वश्रेष्ठ उर्दू फिल्म- हामिद

सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म- एक जे छिलो राजा

सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म- सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया

सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म- महांती

Best Actor (Feature Films Section) goes to @ayushmannk for #Andhadhun for his powerful execution of a complex role of ‘now blind & now not blind’ character.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/dIQXYgKVKe — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Best Actor (Feature Films Section) goes to @vickykaushal09 for #URI: The Surgical Strike for effectively conveying a realistic character of an army officer. #NationalFilmAwards pic.twitter.com/J39YnXGugd — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

#Aditya Dhar wins Best Director Award for #Uri: The Surgical Strike at the 66th #NationalFilmAwards The challenge of telling a true story of military action in a realistic manner is dealt with utmost clarity and effectiveness in the Film@AdityaDharFilms pic.twitter.com/StB5ewE5Xi — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म- अंधाधुन

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (साझा)- आयुष्मान खुराना (अंधाधुन), विक्की कौशल (उरी)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री- कीर्ति सुरेश

सर्वेश्रेष्ठ निर्देशक- आदित्य धर (उरी)

बेस्ट कॉरियोग्राफर- ज्योति (घूमर, पद्मावत)

सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक- संजय लीला भंसाली

बेस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट- उत्तराखंड