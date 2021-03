67th National Film Awards: ’67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (67th National Film Awards)’ की घोषणा आज की जा रही है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आज प्रेस कांफ्रेंस के जरिए फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं. Also Read - 2 Years Of Manikarnika: मणिकर्णिका के दो साल पूरे होने पर बोली कंगना, 'फिल्म ने मेरी हड्डियां तोड़ी और साथ ही रिकॉर्ड बनाए'

67th National Film Awards: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) बेशक आज दुनिया में नहीं हो लेकिन आज भी उनकी यादें उनके फैंस के दिलों में जिंदा हैं. वहीं आज अभिनेता की फिल्म ‘छिछोरे’ (Chhichhore) को बेस्ट फिल्म का राष्टीय फिल्म पुरस्कार मिला है. Also Read - कंगना रनौत इस काम को मानती हैं प्रिवलेज जॉब, जल्द आएंगी पर्दे पर 'पंगा' लेकर

Actor Kangana Ranaut (file photo) awarded best actress for ‘Manikarnika: The Queen of Jhansi’ and ‘Panga’.#NationalFilmAwards2019 pic.twitter.com/A5SpAkbLEH

— ANI (@ANI) March 22, 2021