67th National Film Awards LIVE and Winners Full List: फिल्मी दुनिया के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है. आज विजेताओं को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. 67वें फिल्म पुरस्कार (67th National Film Awards) की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी जिसमें ऐसे कई नाम शामिल थे जिन्हें सुनकर लोग काफी खुश हो गए थे. आज इन्हीं कलाकारों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों पुरस्कार दिए जाएंगे. बता दें कि साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं. 67वें फिल्म पुरस्कार (67th National Film Awards LIVE) का शानदार आगाज दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो चुका है.Also Read - पर्स...मोबाइल या बैग नहीं Ayushmann Khurrana की बीवी अपने बच्चे को ही रेस्टोरेंट में भूल गई, वेटर भागता हुआ आया और...

Presentation Ceremony of the 67th #NationalFilmAwards https://t.co/wvqjm6XYJc

Also Read - 67th National Film Awards Ceremony: माथे पर लाल बिंदी, बालों में गजरा लगाए राष्ट्रीय पुरस्कार लेने पहुंची कंगना रनौत, इस लुक ने दिल जीत लिया

आइए एक नज़र डालते हैं पूरी लिस्ट पर (67th National Film Awards Winner Full List): Also Read - Kapil Sharma ने वाइफ ग‍िनी चतरथ को किया KISS, रोमांटिक अंदाज़ हुआ वायरल, बोले- शादी के बाद पहली बार...

दादा साहब फाल्के पुरस्कार- सुपर स्टार रजनीकांत

बेस्ट हिंदी फिल्म- सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे

बेस्ट एक्टर- मनोज बाजपेई और साउथ के सुपरस्टार धनुष

बेस्ट एक्ट्रेस- कंगना रनौत (मणिकर्णिका-पंगा)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- विजय सेतुपति (सुपर डीलक्स- तमिल)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- पल्लवी जोशी (द ताशकंद फाइल्स- हिंदी)

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट- नागा विशाल, करुप्पु दुराई (तमिल)

बेल्ट चिल्ड्रेन फ़िल्म- कस्तूरी (हिंदी), निर्माता- इनसाइट फ़िल्म्स, निर्देशक- विनोद उत्तरेश्वर काम्बले

LIVE NOW –

Presentation Ceremony of the “67th National Film Awards” from Vigyan Bhawan on @DDNational & Live-Stream on https://t.co/BHd68wJdmT pic.twitter.com/6tUnd92viz

— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) October 25, 2021