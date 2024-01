Hindi Entertainment Hindi

69 Filmfare Awards Nomination List 2024 Ranbir Animal Vikrant 12 Fail Shahrukh Nominated See List

69 Filmfare Awards Nomination List 2024: रणबीर कपूर की 'Animal' ज्यादातर कैटेगरी में नॉमिनेट, देखें लिस्ट

69 Filmfare Awards Nomination List 2024: फिल्मफेयर अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है. इसमें कई ऐसी फिल्मों का बंच है जिसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज दर्शकों को पहले से ही था.

69 Filmfare Awards Nomination List 2024 Ranbir Animal vikrant 12 fail shahrukh nominated see list

69 Filmfare Awards Nomination List 2024: फिल्मफेयर अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हो चुका है. फिल्मों के नाम सामने आ गए हैं जिन्हें नॉमिनेशन की लिस्ट में रखा गया है. इनमें शाहरुख खान की दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों जवान और डंकी को शामिल किया गया है. वहीं विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल को भी कई कैटेगरी में रखा गया है. बता दें, इनमें सबसे ज्यादा नॉमिनेशन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को मिले हैं. एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन की. रणबीर कपूर के अलावा इसमें रश्मिका मंदाना. अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हैं. इसे बॉबी देओल की धमाकेदार कमबैक फिल्म माना जा रहा है. यहां देखें पूरी लिस्ट-

Best Actor In A Leading Role (Female)

Alia Bhatt (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Bhumi Pednekar (Thank You For Coming)

Deepika Padukone (Pathaan)

Kiara Advani (Satyaprem Ki Katha)

Rani Mukerji (Mrs. Chatterjee Vs Norway)

Taapsee Pannu (Dunki)

Animal

Jawan

Omg 2

Pathaan

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Best Director

Amit Rai (Omg 2)

Atlee (Jawan)

Karan Johar (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Sandeep Reddy Vanga (Animal)

Siddharth Anand (Pathaan)

Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)

Best Film Critics

12th Fail (Vidhu Vinod Chopra)

Bheed (Anubhav Sinha)

Faraaz (Hansal Mehta)

Joram (Devashish Makhija)

Sam Bahadur (Meghna Gulzar)

Three Of Us (Avinash Arun Dhaware)

Zwigato (Nandita Das)

Best Actor In A Leading Role (Male)

Ranbir Kapoor (Animal)

Ranveer Singh (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Shah Rukh Khan (Dunki)

Shah Rukh Khan (Jawan)

Sunny Deol (Gadar 2)

Vicky Kaushal (Sam Bahadur)

Best Actor Critics’

Abhishek Bachchan (Ghoomer)

Jaideep Ahlawat (Three Of Us)

Manoj Bajpayee (Joram)

Pankaj Tripathi (Omg 2)

Rajkummar Rao (Bheed)

Vicky Kaushal (Sam Bahadur)

Vikrant Massey (12th Fail)

Best Actor In A Supporting Role (Male)

Aditya Rawal (Faraaz)

Anil Kapoor (Animal)

Bobby Deol (Animal)

Emraan Hashmi (Tiger 3)

Tota Roy Chowdhury (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Vicky Kaushal (Dunki)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

Jaya Bachchan (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Ratna Pathak Shah (Dhak Dhak)

Shabana Azmi (Ghoomer)

Shabana Azmi (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Triptii Dimri (Animal)

Yami Gautam (Omg 2)

Best Actress Critics’

Deepti Naval (Goldfish)

Fatima Sana Shaikh (Dhak Dhak)

Rani Mukerji (Mrs. Chatterjee Vs Norway)

Saiyami Kher (Ghoomer)

Shahana Goswami (Zwigato)

Shefali Shah (Three Of Us)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

Jaya Bachchan (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Ratna Pathak Shah (Dhak Dhak)

Shabana Azmi (Ghoomer)

Shabana Azmi (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Triptii Dimri (Animal)

Yami Gautam (Omg 2)

Best Dialogue

Abbas Tyrewala (Pathaan)

Amit Rai (Omg 2)

Ishita Moitra (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Sumit Arora (Jawan)

Varun Grover & Shoaib Zulfi Nazeer (Three Of Us)

Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)

Best Background Score

Alokananda Dasgupta (Three Of Us)

Harshavardhan Rameshwar (Animal)

Karel Antonin (Afwaah)

Ketan Sodha (Sam Bahadur)

Sanchit Balhara, Ankit Balhara (Pathaan)

Shantanu Moitra (12th Fail)

Tapas Relia (Goldfish)

Best Cinematography

Amit Roy (Animal)

Avinash Arun Dhaware Isc (Three Of Us)

G.k. Vishnu (Jawan)

Manush Nandan Isc (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Pratham Mehta (Faraaz)

Rangarajan Ramabadran (12th Fail)

Satchith Paulose (Pathaan)

Best Production Design

Amrita Mahal Nakai (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Nikhil Kovale (Omg 2)

Prashant Bidkar (12th Fail)

Rita Ghosh (Zwigato)

Subrata Chakraborty And Amit Ray (Sam Bahadur)

Suresh Selvarajan (Animal)

T Muthuraj (Jawan)

Best Editing

Aarif Sheikh (Pathaan)

Atanu Mukherjee (Afwaah)

Jaskunwar Kohil- Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)

Ruben (Jawan)

Sandeep Reddy Vanga (Animal)

Suvir Nath (Omg 2)

Best Action

Casey O’neill, Craig Macrae, Sunil Rodrigues [rod] (Pathaan)

Franz Spilhaus, Oh Sea Young, Sunil Rodrigues [rod] (Tiger 3)

Parvez Shaikh (Sam Bahadur)

Suresh Selvarajan (Animal)

