69th National Film Awards : बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड की दो हसीनाएं बनीं बेस्ट ऐक्ट्रेस, पंकज त्रिपाठी ने भी जीता नेशनल अवॉर्ड

69th National Film Awards : भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे मंगलवार, 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में भाग लेने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे. यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा जगत में कलकारों और मेकर्स के योगदान के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया. रणबीर कपूर के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट, कृति सेनन, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ और अपूर्व मेहता के साथ करण जौहर जैसे बड़े-बड़े सितारे नेशनल अवॉर्ड में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे. 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस साल कई फिल्मों ने बड़ी जीत हासिल की है. आर माधवन की फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ ने इस साल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, जबकि अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं. वहीं ‘मिनी’ के लिए पंकज त्रिपाठी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता.

अल्लू अर्जुन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये अवॉर्ड उनकी फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ में उनके काम के लिए दिया जा रहा है. वहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट और ‘मिमी’ के लिए कृति सैनन को संयुक्त रूप से दिया गया. इसके अलावा ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम कीरावनी ने भी बड़ी जीत हासिल की है क्योंकि उन्होंने RRR के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (प्लेबैक म्यूजिक) का अवॉर्ड जीता है. रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड भी जीता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के साथ समारोह मंगलवार की दोपहर 3 बजे शुरू हुआ.

#WATCH | Delhi | Actor Pankaj Tripathi wins the Best Supporting Actor Award for ‘Mimi’ at the National Film Awards. pic.twitter.com/hA9GhASIxV

— ANI (@ANI) October 17, 2023