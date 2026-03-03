Trending Video: 7 साल पहले टूटा रिश्ता, 'उसके जाने के बाद कोई अच्छा नहीं लगता', लड़की के इस दर्द को देखकर आ जाएगी राजकपूर के इस गाने की याद

Trending Video: ये इश्क़ नहीं आसां इतना ही समझ लीजे, इक आग का दरिया है और डूबकर जाना है. ये एक ऐसा दर्द है जो ना जीने देते है ना मरने देता है. आपको याद होगा राजकपूर पर फिल्माया फिल्म दूल्हा-दुल्हन का ये गाना, ‘जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूं’. प्यार में पड़े आशिकों का अक्सर यही हाल होता है. इस वायरल वीडियो को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं. इस वीडियो में एक लड़की अपने टूटे दिल का हाल बता रही है.

किसी के लिए अब कोई फीलिंग नहीं बची
इस वीडियो में लड़की ने ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा. लड़की ने कहा कि मेरे आसपास वाले सारे दोस्तों की शादी हो रही है और एक मैं हूं जो उसी बंदे से मूव ऑन नहीं कर पाई जिसे मैं 2019 में मिली थी. उसके जाने के बाद मुझे अब कोई अच्छा नहीं लगता. मुझे किसी में इंट्रेस्ट ही नहीं है. कई बार तो मुझे लगता है कि कहीं मेरे हार्मोन तो नहीं मर गए. मेरा प्यार उसी के लिए था, और शायद उसी के साथ खत्म भी हो गया. नहीं करनी मुझे किसी से शादी, रहते हैं लोग ऐसे.

यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स 

वीडियो को itsmekhyatiii इंस्टाग्राम से शेयर किया गया. लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- इतना बड़ा डिसीजन यूं ही नहीं लिया जाता, बाद में पछताना होगा. तो वहीं एक और यूजर ने कहा- अपने घरवालों का तो ख्याल करो.

कई सारी हैं ऐसी लव स्टोरीज

प्यार में धोखा मिलना, या फिर किसी वजह से इस रिश्ते का टूट जाना बहुत दुख देता है. कई बार कपल्स ब्रेकअप के बाद मूवऑन कर जाते हैं. लेकिन ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. इसके लिए एक मजबूत दिल चाहिए.

खासकर लड़कियों की बात करें तो वो किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी अटैच हो जाती हैं. लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि किसी भी वजह से अब ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा तो इसके उनके दिल को जो ठेस पहुंचती है, कभी-कभी उस फीलिंग से निकलने में उन्हें कई महीने-साल लग जाते हैं, और कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त कभी भर नहीं पाता. क्या कहें ये इश्क बला ही ऐसी है.

