टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अपने डॉयलॉग पढ़ते हैं अक्षय कुमार, 72 साल के एक्टर सुधीर पांडे ने खोले टीवी औऱ सिनेमा के राज

जाने-माने एक्टर सुधीर पांडे ने हाल ही में फिल्मों और टीवी में काम करने के अपने अनुभव को साझा किया है औऱ बताया है कि कैसे सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ कई सारी दिक्कते आती हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 22, 2026, 1:41 PM IST
टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अपने डॉयलॉग पढ़ते हैं अक्षय कुमार, 72 साल के एक्टर सुधीर पांडे ने खोले टीवी औऱ सिनेमा के राज

Sudhir Pandey On Tv And Films: अनुभवी एक्टर सुधीर पांडे, जिन्होंने ‘अमानत’, ‘ससुराल गेंदा फूल’ और कई अन्य डेली सोप्स में काम किया है, ने हाल ही में बताया कि उन्हें आज भी 14-18 घंटे काम करना पड़ता है. फिल्मों और टीवी में 50 से ज़्यादा सालों तक काम करने के बाद, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे एक ‘बेहतर इंडस्ट्री’ में काम करने के हकदार हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने काम की जर्नी पर खुलकर बातें की हैं.

टेलीप्रॉम्प्टर वाली चीजों का गलत इस्तेमाल

सुधीर पांडे, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ ‘तीस मार खान’, ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ और ‘पैडमैन’ जैसी फिल्मों में काम किया है, ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में शूटिंग के दौरान अक्षय के टेलीप्रॉम्प्टर वाली चीजों पर अपनी बात रखी है. एक्टर ने कहा कि ‘कभी-कभी यह स्टार अपनी लाइन्स भूल जाते हैं. सीनियर एक्टर ने कहा कि अक्षय को इसकी इतनी आदत हो गई है कि शायद अब वह इस सिस्टम का “गलत इस्तेमाल” करते हैं’.

सपोर्टिंग एक्टर्स की बात नहीं सुनी जा रही है

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में सुधीर ने बताया, ‘अगर आप कोई डेली सोप कर रहे हैं, तो उस दौरान आप कुछ और नहीं कर सकते. अगर आप किसी सीरियल के लिए कमिटेड हैं, तो आप कोई फ़िल्म नहीं कर सकते, वे आपको तय तारीखें नहीं देते, बल्कि महीने में कभी भी किसी भी तारीख पर बुला सकते हैं. प्राइवेट चैनलों और प्रोड्यूसर्स की वजह से टेलीविज़न का माहौल बिगड़ रहा है.’ एक्टर ने आगे कहा कि जहां टीवी सीरियल के मुख्य स्टार के पास पूरी पावर होती है, वहीं सपोर्टिंग एक्टर्स की कोई बात नहीं सुनी जा रही है.

कॉन्ट्रैक्ट तो हर दिन के हिसाब से लेकिन पैसा 90 दिनों बाद

सुधीर पांडे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद पेमेंट में देरी के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा, ‘हैरानी की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हर दिन के हिसाब से साइन होता है, लेकिन पेमेंट 90 दिनों के बाद किया जाता है. एक्टर्स का शोषण बंद होना चाहिए, हालात सुधरने चाहिए. कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता या बात नहीं करता. हमारे यहां लेबर लॉ तो हैं, लेकिन वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर लागू नहीं होते. कोई व्यक्ति 14-18 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, उसे सोने तक का समय नहीं मिलता और फिर से काम पर लौटना पड़ता है. सपोर्टिंग एक्टर्स को ऐसे हालात में काम करना पड़ता है.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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