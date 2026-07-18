72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान, कार्तिक आर्यन और ममूटी चमके, यामी बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

National Film Awards 2026: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है. कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम ने बड़े सम्मान जीते. जानिए सभी विजेताओं और अहम पुरस्कारों की पूरी लिस्ट.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 18, 2026, 9:36 PM IST
National Film Awards 2026
National Film Awards 2026 (Image: AI)
  • कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
  • यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मान
  • कल्कि 2898 ईस्वी बनी सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म
  • श्रीकांत चुनी गई सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म

National Film Awards 2026: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है. इस बार बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है. कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में शानदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला. वहीं ममूटी को मलयालम फिल्म ‘ब्रह्मयुगम’ में दमदार भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया. दोनों कलाकारों के प्रदर्शन की काफी तारीफ हुई थी और अब उन्हें देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान भी मिल गया है.

यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. इस फिल्म में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान खींचा था. वहीं, ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ को संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला. इसके अलावा राजकुमार राव की फिल्म ‘श्रीकांत – आ रहा है सबकी आंखें खोलने’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया. इस साल कई बड़ी फिल्मों और कलाकारों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मान मिला.

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‘पुष्पा 2’, ‘स्त्री 2’ और ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ का भी रहा जलवा

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई अन्य फिल्मों ने भी अपनी छाप छोड़ी. निर्देशक सुकुमार को फिल्म ‘पुष्पा 2’ के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला. संगीतकार शाश्वत सचदेव को ‘आर्टिकल 370’ के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का सम्मान दिया गया. वहीं ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ ने सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार जीता. फिल्म ‘स्त्री 2’ को बेहतरीन डांस सीक्वेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. इससे साफ है कि इस साल अलग-अलग भाषाओं और शैलियों की फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया.

कैसे चुने गए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता?

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मानों में गिने जाते हैं. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं. विजेताओं का चयन 11 सदस्यीय केंद्रीय जूरी ने किया, जिसकी अध्यक्षता जाने-माने मलयालम फिल्म निर्देशक जयराज ने की. जूरी ने देशभर से आई फिल्मों की समीक्षा करने के बाद अलग-अलग श्रेणियों में विजेताओं का चुनाव किया. इन पुरस्कारों का मकसद भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनय, निर्देशन, संगीत और तकनीकी काम को सम्मान देना है.

पुरस्कार समारोह कब होगा?

फिलहाल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद है कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा. हर साल की तरह इस बार भी भारत के राष्ट्रपति विजेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देकर सम्मानित कर सकते हैं. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है. इस साल भी कई बड़े सितारों और फिल्मों ने अपनी शानदार उपलब्धियों से दर्शकों का दिल जीता और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया.

(इनपुट: IANS)

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