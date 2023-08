Independence Day Wishes: साउथ से बॉलीवुड तक, सेलेब्स ने लगाए 'भारत माता की जय' के नारे

Independence Day Wishes: आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. देश का हर शख्स इस खास त्यौहार को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है. 77वें पर्व पर देशवासियों ने हर तरह से अपने देश के इस खास पल का गौरव ले रहा है. ऐसे में बॉलीवुड और साउथ सेलेब्स भी इसमें पीछे नहीं हैं. वो फैंस को विश करके देश के इस खास त्यौहार को मना रहे हैं. ईशा देओल, सुनील ग्रोवर, हिमांशी खुराना, काजोल, प्रभास ने इंस्टा पर इंडियन फ्लैग की फोटो पोस्ट कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है.

काजोल इस बार स्वतंत्रता दिवस को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे की फोटो लगाई साथ ही फैंस को भी इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं.

अनुपम खेर ने इंस्टा पर देश की आजादी के नाम वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘मैं तिरंगा हूं…… मैं प्रायः सोचता हूं कि अगर कभी हमारे तिरंगे को देशवासियों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौक़ा मिले तो तिरंगा हमसे क्या कहेगा? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने इस वीडियो में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ़ से देशवासियों को संबोधित करने का प्रयास किया है! देखिए! और शेयर करिए! सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिन्द! भारत माता की जय!’

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्वीट कर लिखा- ‘यूनाइटेड इंडिया की स्प्रिट को आज और हर दिन सेलिब्रेट करता हूं. आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2023.’