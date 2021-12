Ranveer Singh Starrer Film 83 2nd Day Box Office Collection: साल 2021 खत्म होते होते बॉलीवुड की दुनिया में खलबली मच गई है. एक के बाद एक लगातार बड़े बजट की फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 83 बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा में है. फिल्म को रिलीज हुए अब दो दिन हो चुके हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पहले विश्व कप जीतने की कहानी को पर्दे पर बखूबी दर्शाया है. कबीर खान की इस फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया मगर कमाई के मामले में इसे अब तक ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है. रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म की शुरुआत बेहद धीमी हुई है. कहीं कहीं इस इस फिल्म को खूब देखा गया तो कहीं कहीं इस फिल्म को ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला.Also Read - Sapna Choudhary ने 24 सेकंड में दिखाए अपने 12 अलग अवतार, जनवरी से दिसंबर तक ऐसा रहा हुस्न- VIDEO

रणवीर सिंह (Ranveer Singh 83 First Day Collection) की फिल्म 83 ने पहले दिन 12.64 करोड़ का कलेक्शन किया था. क्रिसमस के मौके पर फिल्म की कमाई में थोड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला. वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन 30 से 35 फीसदी (Ranveer Singh 83 Second Day Box Office Collection) की उछाल हुई है. '83' दूसरे दिन लगभग 16 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई है. ऐसे में फिल्म ने दो दिन में सिर्फ 28 करोड़ का रुपये का बिजनेस किया है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी फेर बदल देखने को मिल सकती है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)



फिल्म ‘83’ करीब 3741 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज किया गया है. वहीं विदेशों में कुल 1512 स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है.इतने स्क्रीन के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ कमाई न करने के पीछे की वजह साफ है. इन दिनों थिएटर्स में अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा’ और ‘स्पाइडर- मैन’ भी लगी हुई है. दर्शकों के पास ऑप्शन हैं और वो इन दोनों फिल्मों को बेहद पसंद कर रहे हैं. बताते चलें कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और स्पाइडर मैन के दो दिनों के कलेक्शन के मुकाबले रणवीर की 83 की शुरुआत धीमी है.