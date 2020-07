नई दिल्ली: सुशांत सिंह के निधन से हर कोई सदमे में हैं. दिवंगत एक्टर के चाहने वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से लगातार याद कर रहे हैं. हादसे के 21 दिनों बाद भी हर तरफ शोक ही पसरा है. सोशल मीडिया पर सुशांत से जुड़ी कई ख़बरें, तस्वीरें और वीडियोज शेयर होती रहती हैं. इसी सिलसिले में एक और खबर पिछले कुछ दिनों से खूब वायरल हो रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत की एक फैन ने एक तारे का नाम सुशांत के नाम पर रजिस्टर करवाया है. Also Read - सुशांत को श्रद्धांजलि देने के लिए भूमि पेडनेकर करेंगी ये काम, हो रही है तारीफ़

रक्षा के नाम से एक यूजर ने ट्वीट करते हुए यह बताया है कि उन्होंने सुशांत के नाम से एक तारे का रजिस्ट्रेशन किया है. इस फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, “सुशांत हमेशा तारों के शौकीन रहे हैं और इसलिए मुझे उनके नाम पर एक तारे का नाम रखना सही लगा.” Also Read - बेजुबान जानवर से बदला लेने की ऐसी चढ़ी सनक कि शख्स ने 40 कुत्तों को मौत के घाट उतारा दिया, जानें क्या थी वजह

रक्षा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक सर्टिफिकेट शेयर किया है जिसके मुताबिक RA.22.121 पोजिशन के स्टार को सुशांत सिंह राजपूत नाम दिया गया है. हालांकि फैन द्वारा शेयर किए गए इस सर्टिफिकेट की पुष्टि हम किसी भी तरीके से नहीं करते हैं. इस खबर को महज़ एक वायरल ट्वीट की वजह से बनाया गया है.

despite being so late in appreciating his value, sushant has positively impacted my life in innumberable ways. he was an absolute gem; far too pure & precious for this dark world. i definitely would have loved to see you excitedly locate your star through that telescope of yours! pic.twitter.com/YL5he7OnIE

— raksha ♡ (@xAngelWingz) June 29, 2020