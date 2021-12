नई दिल्ली: आर. माधवन (R. Madhavan) और चेतन भगत (Chetan Bhagat) के बीच ट्विटर पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें अभिनेता लेखक पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे. यह सब सोमवार को नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) के साथ शुरू हुआ, जिसमें लोगों से किताबों और फिल्मों के बीच चयन करने के लिए कहा गया. भगत ने जवाब देते हुए कहा: “मेरी किताबें, और उन पर आधारित फिल्में.” इस पर माधवन ने जवाब दिया, “हॉय चेतन मेरा पूर्वाग्रह फिल्में, किताबें हैं.” जल्द ही माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट पर दोनों के बीच एक दिलचस्प वॉर शुरू हो गया. माधवन के टिप्पणी पर भगत ने लिखा, “क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि फिल्म किताब से बेहतर है? माधवन ने जवाब दिया, “हां! 3 इडियट्स” , जो भगत की पहली बेस्ट-सेलर ‘फाइव पॉइंट समवन’ शीर्षक पर आधारित 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी.Also Read - Urfi Javed ने खोले टॉप के बटन, स्कर्ट की साइड में लगाए लंबे कट, यूजर्स बोले- टेप चिपका लो वरना..

भगत ने कहा, "ठीक है, मैं उस एक फिल्म से फरहान के रूप में जाने जाने के बजाय चेतन भगत के रूप में जाना जाना पसंद करता हूं." माधवन ने कहा, "मैं सिर्फ फरहान के नाम से नहीं जाना जाता. मुझे 'तनु वेड्स मनु' से मनु, 'अलैपायुथे' से कार्तिक और मेरी पसंदीदा मैडी से भी जाना जाता हूं."

You’re flaunting 3 Idiots to ME? Don’t try to preach to the choir, maybe you should go actually read my books 😋 https://t.co/hwwgvuDqOa

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 20, 2021