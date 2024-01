Video : 'थलाइवा' रजनीकांत के घर New Year पर बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस, एक्टर ने भी हाथ जोड़कर कहा- Thank You

New Year 2024 : नए साल 2024 की पहली जनवरी को हर कोई एक-दूसरे को न्यू ईयर की बधाई दे रहा है. ऐसे में फिल्मी सितारों के फैंस अपने चहेते एक्टर को नए साल की बधाई देने उनके घर पहुंचे. सोमवार को सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने चेन्नई में अपनी फैमिली के साथ नया साल मनाया. इसी दौरान बड़ी संख्या में फैंस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर खड़े हुए. रजनीकांत भी अपने फैंस से मिलने घर के मेन गेट पर आए और उनकी ओर हाथ हिलाया, नए साल की शुभकामनाएं देते हुए हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया. रजनीकांत ने ‘वेट्टाइयां’ की शूटिंग से ब्रेक लिया और अपनी पत्नी लता, बेटियों और पोते-पोतियों के साथ साल का पहला खास दिन बिताया.

सुपरस्टार रजनीकांत कुछ दिन पहले अपने दोस्त और एक्टर विजयकांत को अंतिम विदाई देने के लिए चेन्नई आए थे. उन्होंने अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए ‘वेट्टायन’ की शूटिंग रोक दी. 1 जनवरी को, रजनीकांत ने चेन्नई में अपने पोएस गार्डन आवास के बाहर आए फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दीं. कुरकुरी शर्ट पहने हुए, रजनीकांत ने फैंस को बड़ी सी स्माइल के साथ थैंक्यू कहा और फिर अंदर चले गए. फैंस भी रजनीकांत के लिए हाथ हिलाते और ‘थलाइवा’ चिलाते देखे गए. बता दें कि रजनीकांत जल्द ही ‘वेट्टाइयां’ की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे. हाल ही में शूटिंग सेट से उनकी और फहद फासिल की एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गई थी.

