A Scene From New Mom Anushka Sharma Busy Routine see how actress Stealing Workouts: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों साउथेम्प्टन में भारतीय क्रिकेटर टीम और अपने पति विराट कोहली के साथ है. आने वाले दिनों में भारत यहां पर मैच खेलने वाला है. ऐसे में अनुष्का (Anushka Sharma) वहां पर मौजूद हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो वहां से साझा कर रही हैं. इसी बीच में एक्ट्रेस ने अपनी मॉम ड्यूटी के बीच खुद के लिए भी टाइम निकाल और वर्कआउट की फोटो शेयर किया है.

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वर्कआउट की तस्वीर शेयर की है उन्होंने इस तस्वीर को फ्लेक्स्ड बाइसेप्स, मदर-बेबी और बटरफ्लाई इमोजी के साथ शेयर किया है. अनुष्का (Anushka Sharma) के फैंस को यह तस्वीर बेहद पसंद आ रही है.

इस तस्वीर में अनुष्का ब्लैक कलर के एथलेजर सेट में नजर आ रही हैं. उनके बाल पीछे से बंधे हुए थे. उन्होंने अपने जिम लुक को गोल्डन हूप इयररिंग्स से कंप्लीट किया था. अनुष्का ने एक फेस मास्क भी पहना हुआ था. अनुष्का के फैन्स को उनका ये मेकअप-फ्री लुक काफी पंसद आ रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.