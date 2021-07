Aamir Khan Kiran Rao Divorce After 15 Years Of Togetherness: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) और उनकी पत्नी किरण राव (Kiran Rao ) शादी के 15 साल बाद अलग होने का फैसला कर लिया है. एक आधिकारिक बयान जारी कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो साथ में जब भी काम करने की जरुरत पड़ी तो करेंगे और अपने बच्चे के लिए आपसी सहमती के साथ पालन पोषण करेंगे. आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया था, उसके बाद किरण राव उनकी जिंदगी में आई थीं. Also Read - Pooja Bedi ने 30 साल पहले एक सीन में की थीं सारी हदें पार, बैन हुई थी एड, आमिर के साथ लिपलॉक ने मचाया तहलका

दोनों ने एक आधिकारिक बयान में लिखा, '15 साल साथ बिताने के दौरान हमने हंसी-खुशी से हर पल को जिया और हमारा रिश्ता विश्वास, सम्मान और प्यार के साथ आगे बढ़ता रहा. अब हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे-जो कि पति-पत्नी की तरह नहीं, बल्कि को-पेरेंट और एक-दूसरे के लिए परिवार की तरह होगा. हमने कुछ समय पहले ही अपना सेपरेशन प्लान किया था और अब हम इस अलग-अलग रहने की व्यवस्था में सहज हैं. हम बेटे आज़ाद के लिए को-पेरेंट्स बने रहेंगे और उसकी परवरिश साथ ही करेंगे. हम फिल्मों के लिए और अपने पानी फाउंडेशन के लिए साथ काम करते रहेंगे.'



दोनों ने आगे लिखा ‘हम फिल्मों और अपने पानी फाउंडेशन के अलावा उन सभी प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते रहेंगे जिनमें हमारी रूचि होगी. हमारे दोस्तों और परिवारों को शुक्रिया जिन्होंने हमें इस दौरान अपना लगातार सपोर्ट किया, उनके समर्थन के बिना हम ये फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाते. हम अपने शुभचिंतकों से ये आशा करते हैं कि वो हमारी तरह इस तलाक को एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत की तरह देखें’.