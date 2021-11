Aadar Jain And Tara Sutaria To Get Married Early Next Year: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) जहां इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, वहीं वोफिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाईं हुई हैं. दरअसल रिपोर्ट की मानें तो तारा आने वाले साल में अपने बॉयफ्रेंड आदर जैन (Aadar Jain) के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी. अगर ये खबर सच है तो ये कपूर खानदार के लिए बहुत बड़ी खबरे है, बता दें कि तारा सुतारिया-आदर जैन की शादी, आलिया भट्ट -रणबीर कपूर से पहले होगी क्योंकि आदर जैन अपने बड़े भाई से पहले करना चाहते हैं.Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य की कंपनी का मालिक बनेगा आर्यन, इमली फाड़ देगी इंटर्नशिप लेटर

बॉलीवुड लाइफ (Bollywood Life) की रिपोर्ट्स के मुताबिक तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और आदर जैन (Aadar Jain) हाल ही में गोवा पहुंचे जहां उन्होंने शादी करने का फैसला लिया है, कहा जा रहा है कि आदर अपने कजिन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से पहले ही शादी रचाने की तैयारी में हैं. हालांकि, सूत्र ने बताया है कि दोनों अपने इस फैसले के लिए वक्त ले रहे हैं लेकिन शादी के बारे में उन्होंने सोच लिया है. Also Read - Salman Khan ने बंदरों को अपने हाथों से खिलाया खाना, भांजी आयत को गोद में उठाकर की मस्ती- देखें Viral Video

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)



बॉलीवुड अभिनेता आदर जैन (Aadar Jain) जो रणबीर कपूर के भाई हैं उनका नाम काफी समय से अभिनेत्री तारा सुतारिया से जुड़ रहा है. दोनों को अक्सर साथ में वक्त बिताते भी देखा गया है. एक तरफ खबर है कि खुद रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भी अप्रैल या मई के महीने में आलिया भट्ट से शादी कर सकते हैं वहीं अब उनसे पहले आदर जैन (Aadar Jain) की घोड़ी चढ़ने की बात कही जा रही है. हालांकि इन खबरों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. Also Read - Preity Zinta Blessed With Twins: 46 साल की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनी Preity Zinta, जानें क्या है बच्चों के नाम

View this post on Instagram A post shared by Aadar Jain (@aadarjain)



गौरतलब है कि रणबीर कपूर की छोटी बुआ रीमा जैन और मनोज जैन के बेटे आदर हैं. तारा, आदर के फैमिली फंक्शन में उन लोगों के साथ अक्सर दिखती हैं. तारा की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फ़िल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके अलावा वो टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 में दिखाई देंगी. वहीं, एक्ट्रेस तड़प और एक विलेन 2 को भी लेकर चर्चा में है.