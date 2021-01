Aadhar Movie Official Trailer Out: ‘मुक्काबाज’ फिल्म से बड़े पर्दे पर धमाल मचा चुके एक्टर विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) की आगामी फिल्म ‘आधार’ (Aadhar Film Trailer) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह फिल्म 5 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी. अभिनेता विनीत कुमार का कहना है कि उनका आगामी सामाजिक ड्रामा ‘आधार’ एक छोटे से गांव के आम आदमी द्वारा आधार कार्ड बनवाने की कहानी पर आधारित है. विनीत ने कहा, “फिल्म ‘आधार’ एक छोटे से गांव के एक आम आदमी की यात्रा को बताती है जो अपना आधार कार्ड बनवाना चाहता है. इस फिल्म को करना मेरे लिए एक सीखने जैसा और दिलचस्प अनुभव था. मैं बेसब्री से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूं.” Also Read - शाहरुख खान की फिल्म में संजय मिश्रा बने हीरो, नजर नहीं आएंगे किंग खान

सुमन घोष द्वारा निर्देशित फिल्म झारखंड के जमुआ के एक व्यक्ति (विनीत सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका) की कहानी है. घोष ने कहा, “मैं ‘आधार’ के सिनेमाघरों में आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं. मैं आधार के एक अलग और अद्भुत कॉन्सेप्ट को लेकर बेहद संतुष्ट हूं. हमने कुछ पहलुओं को संबोधित करने के लिए हास्य का इस्तेमाल किया है, जिससे लोग निश्चित रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे.”

दृश्यम फिल्म्स और जियो स्टूडियो के इस प्रोजेक्ट में सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा और रघुबीर यादव भी हैं.