आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों के अलावा साउथ एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) भी कैमियो किरदार में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई टॉम हैंक्स की 'फॉरेस्ट गंप' का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है.ऐसे में अब खुद को क्रिटिक्स बताने वाले KRK ने हाल ही में फिर आमिर पर आरोप लगाया है और इस बार उन्होंने आमिर के भाई फैजल के एक इंटरव्यू को शेयर करते हुए इस बात का जिक्र किया है.

दरअसल KRK ने ट्वीटकर लोगो को बताया की आमिर खान के भाई फैजल भी आमिर खान से डरते थे. उनके ऊपर आमिर ने बहुत अत्याचार किया था. वायरल ट्वीट में KRK ने बताया की फैजल ने एक इंटरव्यू में कहा था की मुझे पागल करार करने की पूरी कोशिश आमिर खान ने की थी. यही है मुझे इंजेक्शल लगाए जिससे मैं घंटों सोता था. KRK आगे कहते है की 'लाल सिंह चड्ढा' तो फ्लॉप हुई अभी और फिल्मे भी फ्लॉप ही होंगी. आमिर खान की खिल्ली उड़ाते हुए KRK ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था की आमिर खान फ्लॉप हीरो है.'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' और 'लाल सिंह चड्ढा' फ्लॉप होने के बाद वो सदमे में है KRK ने कहा की कुछ समय बाद लोग आमिर खान को देखना भी पसंद नहीं करेंगे.

Aamir Khan’s brother Faisal Khan said in his interview:- Aamir से बुरा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है! जो इंसान अपने बाप का नहीं हुवा, अपनी family का नहीं हुवा, वो देश का क्या होगा! And I am sure his family members know him more than others.



आपको बता दें कि kKR का ट्वीट फैजल के उस इंटरव्यू का इशारा कर रहा है जिसमें आमिर के भाई ने उनपर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बयाता था कि आमिर ने मुझे पागल करार करने की पूरी कोशिश की और मुझे इंजेक्शल लगाए जिससे मैं घंटों सोता था.फैज़ल ने आमिर पर आरोप लगाया था कि तरह उनके भाई ने उन्हें जबरदस्ती पागलखाने भेज दिया था.

This is what #AamirKhan did to his brother and you think he worries about the country? #BoycottLalSinghChaddha is nothin Aamir Khan must be arrested for what he has done to his brother and the nation to date.pic.twitter.com/zlssAeeAYQ

