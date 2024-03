Hindi Entertainment Hindi

Aamir Khan Clarifies Why He Danced At Anant Ambani Pre Wedding Says They Also Dance On My Parties

अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में डांस करने पर बोले आमिर खान, कहा 'वो भी मेरी पार्टी में नाचते हैं'

Aamir Khan On Why He Danced At Anant Ambani Pre Wedding: आमिर खान ने हाल ही में बताया कि आखिर क्यों वो अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग में जमकर डांस किया था.

Aamir Khan On Why He Danced At Anant Ambani Pre Wedding: हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) का हाल ही में प्री-वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में रखा गया था. इस प्री-वेडिंग में दुनियाभर के सितारे आए थे. वहीं बॉलीवुड के भी कई सारे सितारों ने हिस्सा लिया था. जामनगर में 1 से 3 मार्च तक सितारों के मेला लगा था. ऐसे में अब अनंत और राधिका की प्री-वेडिंग (Anant-Radhika Pre Wedding) में कई सारे सितारों ने डांस किया था और इस लिस्ट में आमिर खान (Aamir Khan) का नाम भी था. ऐसे में हाल ही में आमिर खान अपने प्रॉडक्शन हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर लाइव आए और उन्होंने इस दौरान सबसे जमकर बातें की और कई सारे सवालों के जवाब दिए और साथ ही अंबानी परिवार के फंक्शन में सलमान और शाहरुख खान के साथ अपने डांस को लेकर भी कुछ बातें कही हैं.

अनंत- राधिका के प्री- वेडिंग फंक्शन में आमिर का डांस

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री- वेडिंग फंक्शन में लगभग पूरे बॉलीवुड ने डांस किया और इस दौरान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए थे. वैसे आमिर खान के साथ दंबग खान सलमान खन औऱ किंग खान शाहरुख खान भी थे. ऐसे में अब हाल ही में आमिर खान ने अनंत और राधिका की प्री-वेडिंग में डांस करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बेहद दमदार जवाब देकर हर किसी की बोलती बंद कर दी है.

आइरा खान की शादी में डांस नहीं किया- यूजर

आमिर खान हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया से लाइव आए थे और वो एक्स वाइफ की फिल्म लापता लेडीज को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया था. ऐसे में इस दौरान फिल्म से लेकर अंबानी की पार्टी में डांस करने तक, उनके कई सवाल पूछे गए. आमिर से पूछा गया कि उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री- वेडिंग फंक्शन में क्यों डांस किया, जबकि अपनी बेटी आइरा खान की शादी में उन्होंने डांस नहीं किया था.

Three Khans Shah Rukh Khan ,

Salman Khan & Aamir Khan performing together at #AnantRadhikaWedding pic.twitter.com/0iNxUQp1GX — ℣αɱριя౯ 2.0 (@SRCxmbatant) March 2, 2024

अंबानी मेरे लिए परिवार जैसा- आमिर

लाइव सेशन के दौरान आमिर खान से यूजर ने तिखे सवाल करते हए कहा कि बेटी की शादी में डांस नहीं किया लेकिन अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग पर सलमान और शाहरुख के साथ डांस किया? इसपर एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी डांस किया था और कहा कि वह अंबानी फैमिली से काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं. इसके साथ ही आमिर ने कहा कि ‘नीता,मुकेश और उनके बच्चे मेरे लिए अपने परिवार की तरह हैं और मैं भी उनकी शादी में नाचता हूं और वो भी मेरी शादी में नाचते हैं’.