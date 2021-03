Aamir Khan Dance Numbers List: आमिर खान (Aamir Khan) उर्फ मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने बॉलीवुड में खुद के लिए बाकियों से हटकर एक अलग जगह बना ली है. अभिनेता ने न केवल पाथ ब्रेकिंग और दिलचस्प सिनेमा दिया है, बल्कि अपने हर डांस नंबर के साथ एक विशेष स्थान भी बना लिया है. अभिनेता जल्द अपने आगामी गीत ‘हर्र फन मौला’ (Har Funn Maula) के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसके साथ उनके करीबी दोस्त अमीन हाजी निर्देशन में डेब्यू कर रहे हैं. ऐसे में आइए आमिर के पिछले कुछ अविस्मरणीय और क्विर्की स्पेशल गानों (List of Aamir Khan’s Dance Number and Special Songs) पर एक नजर डालते है. Also Read - Sonam Wangchuk ने बनाया अनोखा मिलिट्री टेंट, Anand Mahindra ने किया ट्वीट- आपको सैल्यूट...

1. फिल्म देल्ही बेली से आई हेट यू लाइक आई लव यू: आमिर ने पहले आइटम सॉन्ग/स्पेशल गेस्ट के रूप काम किया था. अभिनेता इस गाने में वीजे और गायिका अनुषा दांडेकर के साथ डांस फ्लोर पर आग लगाते हुए नजर आये थे. गाने का एक रेट्रो थीम है, जिसमें कॉस्ट्यूम और सेट ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे. यह गीत न केवल अपने म्यूजिक के कारण बल्कि, आमिर के यूनिक डांस स्टाइल के कारण भी लोकप्रिय हुआ था.

2. दंगल से धाकड़: 18 साल के अंतराल के बाद, परफेक्शनिस्ट ने दंगल में धाकड़ गाने के स्पेशल वर्शन को आवाज दी थी. गाने के वीडियो में अपने स्वैग को फ्लॉन्ट करते हुए और एक पंच के साथ मध्यम आयु वर्ग के पहलवान में बदलते हुए नजर आये थे. आंखों में लगा काजल वाला उनका यह लुक, उन्हें अधिक आकर्षक और मोहक बनाता है. इस गीत में महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है, जिसे युवा दर्शकों से बहुत लोकप्रिय मिली थी.

3. सीक्रेट सुपरस्टार से सेक्सी बलिए: एक टाइट रेड स्लीवलेस टी-शर्ट जिस पर लिखा है ‘सेक्सी बलिए’, गुलाबी स्टिकर के साथ रंगीन जींस और एक ओवर-द-टॉप जैकेट के साथ, चमकीले गोल्ड स्नीकर्स और ब्लॉन्ड स्पाइक्स में खड़े उनके बाल, आमिर इस गाने में क्वर्की और रोड़ साइड रोमियो की तरह नजर आ रहे थे. यह गाना आपको अपनी फन बीट्स पर ऐसे डांस करने पर मजबूर कर देगा, जैसे आप बिना किसी की परवाह किये झूम रहे हो. गीत को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया था और यह आज भी बॉलीवुड में सबसे अच्छा मूड लिफ्टिंग सॉन्ग माना जाता है.

निस्संदेह, आमिर को पता है कि कब और कैसे अपना जादू बिखेरना है. और अब, अभिनेता अपने चौथे स्पेशल गीत- हर्र फन मौला में खूबसूरत एली अवराम के साथ वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा, अभिनेता अपनी आगामी फिल्म- लाल सिंह चड्ढा के पोस्ट प्रोडक्शंस में भी व्यस्त हैं.