Aamir Khan Daughter Ira Khan Enjoying in swimming Pool After Reveals About Depression and Sexual Harassment-बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान ने इंस्टाग्राम पर बिकिनी में अपनी एक खूबसूरत तस्वीर साझा की है. तस्वीर में ब्लैक और येलो बिकिनी में पूल से निकलती नजर आ रही हैं. Also Read - Aamna Sharif ने अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाई सनसनी, मदहोश कर दिया दिल, बस! जान बची

तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, “मुझे बहुत कुछ करना है. सोशल मीडिया से जुड़ी कई जरूरी काम हैं, जिनके लिए कोई समय निर्धारित तो नहीं है, लेकिन जरूरी वादों को पहले अहमियत दी जाएगी, लेकिन कभी-कभी आपको अपने लिए एक ब्रेक की भी जरूरत पड़ती है और सबसे पहले तो आपको खुद के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की जरूरत है और अब मैं वापस काम पर जा रही हूं. इंतजार के लिए शुक्रिया.” Also Read - बिकिनी पहनने की शौकीन है दिशा पाटनी, एक से एक हॉट तस्वीरें करती हैं शेयर और अगर ये देख लें तो...

इरा ने एक और तस्वीर साझा की है, जिसमें वह बाथ टब में लेटी नजर आ रही हैं. Also Read - त्रिधा चौधरी के साथ रात बिताने के लिए बाबा ने उसके पति से बोला ये झूठ, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर एक्ट्रेस को ले गए बेडरूम

बता दें, इससे पहले नुपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर इरा के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नज़र आ रहे हैं. हालांकि इससे पहली भी इरा और नुपुर शिखर की रिलेशनशिप की खबरें आ चुकी हैं और दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया जा चुका है. नुपूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘‘क्योंकि हम दोनों को तैयार होना पसंद है और मुस्कुराना भी.’ इस पर इरा ने लिखा, ‘हां, ये तो बात है हम दोनों के साथ, मानती हूं मैं.’