Aamir Khan Daughter Ira Khan Latest Pics in Ghost Scarry avtaar on Halloween Day 2020- आमिर खान की लाडली बेटी इरा खान हमेशा कुछ हटकर करने में विश्वास रखती हैं. हाल ही में इरा ने Halloween डे मनाना. जिसमें उन्होंने अपने आधे चेहरे को काले रंग से पेंट कर रखा था. साथ ही काले रंग की मिलती-जुलती जैकेट भी पहनी थी.

इस तस्वीर के साथ इरा ने कैप्शन में लिखा- सोचा तो था कि इस डरावने लुक के साथ बिल्डिंग के बच्चों को डराऊंगी लेकिन कोविड की वजह से ऐसा हो नहीं पाया. तो क्या हुआ जो हैलोइन को इंडिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता. हम इसे तैयार होकर घर में बैठकर मना रहे हैं.

