Aamir Khan daughter Ira Khan new depression video sexually assaulted in 14 age talk about Parents Advise watch video- आमिर खान की बेटी ने 14 साल की उम्र में अपने साथ हुए यौन शोषण और डिप्रेशन के बारे में बात करके सबको चौंका दिया था. इरा ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं डिप्रेस हूं. Also Read - भाई की शादी पर जमकर नाचीं कंगना रनौत, पहाड़ी लुक में दिखा गजब का टशन, देखिए तस्वीरें

उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है. मैं सारा दिन सोती रहती थी. प्रॉमिस करने के बावजूद ना कहीं जाती थी ना अपना कोई काम पूरा करती थी. मुझे रोना बहुत जल्दी आता था. बार-बार रोती थी. कुछ समझ नहीं आता था तो बाथरूम भाग जाती थी. मुझे पता ही नहीं था कि मैं रोती क्यों थी. जब मैंने इस बारे में अपने पैरेंट्स से बात की. Also Read - अस्पताल में बीमार माँ को देखने गईं दो बहनों से हैवानियत, 6 लोगों ने किया गैंगरेप

उन्होंने मुझे अलग ही तरह का सुझाव दिया. बोले- बहुत बिजी मत रहो. धीरे-धीरे काम करो. इरा ने कहा कि, हर किसी का डिप्रेशन के लिए एक अलग एटिट्यूड होता है. Also Read - Monalisa Latest Photoshoot On Diwali: दिवाली पर पति विक्रांत के साथ मोनालिसा की यें खूबसूरत तस्वीरें हो रहीं वायरल

View this post on Instagram A post shared by Ira Khan (@khan.ira)



बता दें, इरा ने 14 साल की उम्र में अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में खुलासा करते हुए कहा था- उस वक्त मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है. लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इससे दूर चली गई. मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने ऐसा अपने साथ क्यों होने दिया. लेकिन ये भी कोई जिंदगी भर का इतना बड़ा सदमा नहीं था. जिससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊं. इरा ने बताया कि जब मैं 6 साल की थी मुझे टीबी हुई. लेकिन ये भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊं.