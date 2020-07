Also Read - यूपी: कोरोना से 24 घंटे में 57 मौतें, 3765 संक्रमित, एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा

View this post on Instagram

Working from home: Enthusiastic working. You start to sprawl. You get confused. You get worried. You start to give up. You stretch. You smile. You pose. Peace out. . . . #workfromhome #work #quarantine #whiteboard #makesmehappy and #legit #markers #sprawl #ideation