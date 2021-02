Aamir khan decide to switch off his phone till Lal Singh Chaddha released-आज के दौर में जहां इंसान फोन के बिना एक पल नहीं रह सकता है, वहीं सुपरस्टार आमिर खान ने ऐसा फैसला किया है जो आपको हैरान कर देगा. Also Read - तलाक के बाद जिंदगी को बिंदास एन्जॉय कर रही हैं Juhi Parmar, देखिए Glamours Pics

दरअसल, आमिर ने फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ रिलीज होने तक अपना मोबाइल फोन बंद रखने का फैसला लिया है. आमिर ने अपना यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फोन से उनके काम में रुकावटें पैदा हो रही हैं. आमिर जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उसे वह पूरी लगन से पूरा करते हैं. इस बार भी अपनी अगली फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित हैं. वे नहीं चाहते कि काम के पूरा होने तक इसमें कोई अड़चन आए और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने फोन को बंद रखने का निश्चय किया है. गौरतलब है कि यह फिल्म इस साल की अब तक की बहुप्रतीक्षित रिलीज है. लाल सिंह चड्ढा इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर खान भी हैं.

(एजेंसी से इनपुट)