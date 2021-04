Aamir Khan did not bath for 12 days for this scene: बॉलीवुड की दुनिया में एक्टर्स अपने किरदारों के साथ न्याय करने के लिए खूब मेहनत करते हैं. फिल्म में अपने रोल को ठीक ढंग से निभाने के लिए इन सिने सितारों को जमकर पसीने बहाने होते हैं. सिनेमा जगत में अपने परफेक्शन के लिए मशहूर एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) के अभिनय की पूरी दुनिया दीवानी है. मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ से अपना फ़िल्मी सफर शुरू करने वाले आमिर खान ने कई फिल्में की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए पैमाने बनाए मगर क्या आपको पता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने 12 दिन तक नहीं नहाया था. Also Read - संभल जाइए! अगर आप भी लिखते हैं Aamir Khan की बेटी Ira khan का गलत नाम, होगा इतने हज़ार का जुर्माना

फिल्म 'गुलाम' का क्लाइमेक्स सीन 10 से 12 दिनों में शूट किया गया था. यह एक फाइट सीन था जिसमें आमिर को विलन ने बहुत पीटा जिसके चलते आमिर के चेहरे पर बहुत सारा खून और गंदगी जमा हो गई थी. उन्होंने क्लाइमेक्स पूरे होने तक अपने चेहरे के लुक की सटीकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक नहाया नहीं था. एक्टिंग के प्रति इसी शिद्दत और जूनून के लिए आज आमिर खान को पूरी दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान आमिर की हालत भी ख़राब हो गई थी. उन्हें बिना नहाए उलझन हो रही थी मगर उस किरदार को निभाने के लिए आमिर ने यह फैसला लिया था. बता दें कि दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, अंदाज अपना अपना, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम, सरफरोश, लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, फना, तारे जमीं पर, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल, सीक्रेट सुपरस्‍टार जैसी अनेकों फिल्मों से आमिर खान ने अपना जलवा बिखेरा है.