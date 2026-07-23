Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से आमिर खान का किनारा, क्रिएटिव मतभेदों के कारण छोड़ी फिल्म

Aamir Khan Exit From Ashneer Grover Biopic: आमिर ने कथित तौर पर एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर पर बन रही काफ़ी चर्चित बायोपिक से किनारा कर लिया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 23, 2026, 7:42 AM IST
Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से आमिर खान का किनारा, क्रिएटिव मतभेदों के कारण छोड़ी फिल्म

Aamir Khan Exit From Ashneer Grover Biopic:  अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने को लेकर आमिर खान पिछले कुछ समय से चर्चा में बने हुए थे. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस फिल्म के लिए पहले इमरान खान को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे इंकार किया था. इसी बीच में खबर थी कि आमिर खान मुख्य भूमिका के लिए टीम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्ममेकर राहुल मोदी और प्रोड्यूसर श्रद्धा कपूर के साथ क्रिएटिव मतभेदों के कारण ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ ने भी इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है.

क्या आमिर खान ने अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक छोड़ दी है?

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कास्टिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर के अनुसार, सुपरस्टार आमिर खान ने एंटरप्रेन्योर और ‘शार्क टैंक इंडिया’ के जज अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक से किनारा कर लिया है. ‘बॉलीवुड हंगामा’ की रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ क्रिएटिव मतभेदों के कारण एक्टर ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है. इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, ‘आमिर को स्टार्ट-अप्स की दुनिया बहुत पसंद है और वह अशनीर ग्रोवर की बायोपिक के ज़रिए इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते थे उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम किया और अपनी समझ के हिसाब से उसे बेहतर बनाया लेकिन आखिर में, राहुल मोदी के साथ उनके क्रिएटिव मतभेद हो गए, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए’.

श्रद्धा कपूर माधुरी जैन का किरादर निभाएंगी

इतने बड़े नाम के प्रोजेक्ट से अलग होने के बावजूद, फ़िल्म की मुख्य टीम का हौसला कम नहीं हुआ है. डायरेक्टर राहुल मोदी और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जो इस प्रोजेक्ट से लीड एक्ट्रेस (अशनीर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर का रोल निभाने वाली हैं) और को-प्रोड्यूसर, दोनों ही तरह से जुड़ी हैं. इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं. खान के जाने के बाद, मेकर्स अब नए लीड एक्टर की तलाश कर रहे हैं.

जल्द ही कास्ट फ़ाइनल हो जाएगी

खबरों के मुताबिक ‘असल ज़िंदगी की यह जोड़ी अब फ़िल्म की कास्टिंग पर फिर से विचार कर रही है और अश्नीर ग्रोवर का किरदार निभाने के लिए किसी कम उम्र के कलाकार को लेना चाहती है. दो-तीन बड़े नामों के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कास्ट फ़ाइनल हो जाएगी. इस फ़िल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, सका मकसद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अश्नीर ग्रोवर के आगे बढ़ने की कहानी को दिखाता है और उसके बाद हुए हाई-प्रोफ़ाइल कॉर्पोरेट विवादों की कहानी दिखाना है

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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