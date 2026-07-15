आमिर ने की तीसरी शादी तो जारी हुआ फतवा, लोग कह रहे हैं 'लव जिहाद' का ब्रांड एंबेसडर...जानें किस धर्म से आती हैं गौरी स्प्रैट

Fatwa Issued Over Aamir Third Marriage: अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी के संबंध में एक फ़तवा जारी किया गया है और लोग उन्हें 'लव जिहाद' का 'ब्रांड एंबेसडर' बता रहे हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 15, 2026, 11:08 AM IST
आमिर ने की तीसरी शादी तो जारी हुआ फतवा, लोग कह रहे हैं 'लव जिहाद' का ब्रांड एंबेसडर...जानें किस धर्म से आती हैं गौरी स्प्रैट

Fatwa Issued Over Aamir Third Marriage: मंगलवार दोपहर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शाही मुख्य मुफ़्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी के संबंध में एक फ़तवा जारी किया है. मुफ़्ती ने बताया कि शरिया (इस्लामी कानून) के अनुसार, किसी मुस्लिम पुरुष को ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से विवाह करने की अनुमति नहीं है जो अपने धर्म का पालन करती हो और जिसने इस्लाम स्वीकार न किया हो. ऐसा विवाह इस्लामी कानून के तहत अमान्य माना जाता है, और ऐसा विवाह करने वाले मुस्लिम पुरुष को धार्मिक अपराध करने वाला माना जाता है. बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने उनपर लव जिहाद का आरोप लगाया है और उन्हें इसका ब्रांड एंबेसडर बताा है. ऐसे में अब एक्टर ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

करणी सेना ने आमिर पर ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाया

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मंगलवार को ही, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, “61 साल की उम्र में, एक आम आदमी रिटायर हो जाता है और अपने परिवार के साथ आराम से रहना चाहता है. इस उम्र में, आमिर खान ने तीसरी बार एक हिंदू महिला से शादी की है. वह हर बार हिंदू महिलाओं से शादी करके ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे हैं. ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने शाही मुख्य मुफ्ती को एक पत्र लिखकर पूछा था कि क्या इस्लाम के अनुसार यह शादी सही है. अगर यह गलत है, तो आमिर खान को वह सज़ा क्यों नहीं मिलती जो आम मुसलमानों के लिए तय है?

ग़ैर-मुस्लिम महिला से शादी करना है गलत

शाही चीफ मुफ़्ती ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ;कुरान में साफ़ तौर पर कहा गया है कि जब तक कोई ग़ैर-मुस्लिम महिला इस्लाम धर्म नहीं अपना लेती, तब तक उससे शादी न की जाए. अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जान-बूझकर किसी ग़ैर-मुस्लिम महिला से शादी करता है, तो वह शादी धार्मिक रूप से अमान्य होगी’. कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करने के बाद ईसाई या यहूदी महिला से शादी करना जायज़ माना जाता है. बिना धर्म परिवर्तन के किसी दूसरी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत है.

तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं है- आमिर

61 साल के आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड शादी की थी. शादी में कुछ करीबी मेहमान ही शामिल हुए। शादी के कागज़ात पर साइन करने के बाद, जोड़े ने एक-दूसरे के साथ रहने की कसमें खाईं. इस दौरान आमिर ने गौरी को एक बेशकीमती अंगूठी दी है. इसके साथ ही इन सारे विवादों पर डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए आमिर ने कहा कि ‘हमारा परिवार बेहद मिलनसार है औऱ सबको साथ लेकर चलता है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है और मेरी बेट की शादी भी एक हिंदू से हुए है. रीना और किरण ने मुझसे शादी करते वक्त खुद का धर्म नहीं बदला. वहीं मेरी तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं है वो एक ईसाई हैं’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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