Aamir Khan Wedding First Photo: लो जी हो गई शादी! आमिर खान की तीसरी शादी की पहली तस्वीरें वायरल

Aamir Khan Wedding First Photo: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान के प्रशंसकों के लिए आज का दिन किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए, आमिर खान आखिरकार अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. यह शादी 5 जुलाई 2026 को मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के आवास पर बेहद सादगी और गोपनीयता के साथ संपन्न हुई.
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत कानूनी रूप से रजिस्टर्ड मैरिज की है. शादी का समारोह इतना निजी था कि इसमें केवल परिवार के बेहद करीबी सदस्य और गिने-चुने दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी में लगभग 100 से 150 मेहमान ही शामिल हुए. 61 वर्षीय आमिर खान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे इसे एक पारिवारिक मामला रखना चाहते हैं.
आमिर खान की इस तीसरी शादी में सबकी निगाहें दुल्हन गौरी स्प्रैट पर टिकी रहीं, जो इस खास मौके पर बेहद खूबसूरत और नई दुल्हन की तरह सजी-धजी नजर आईं. गौरी का यह पारंपरिक और शानदार लुक पहली बार फैंस के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उन्हें इससे पहले अक्सर बेहद सादगी भरे अंदाज में ही देखा गया था. शादी के इस खूबसूरत माहौल में गौरी के साथ उनका बेटा भी नजर आया, जो अपनी मां के इस नए सफर का हिस्सा बनकर बेहद खुश दिखाई दिया. मां-बेटे की यह प्यारी केमिस्ट्री और गौरी का दुल्हन के रूप में यह नया अवतार लोगों का दिल जीत रहा है और शादी की तस्वीरों में यह जोड़ी आकर्षण का मुख्य बिंदु बनी हुई है.
मुंबई में भारी बारिश और रेड अलर्ट के कारण शहर में जनजीवन काफी प्रभावित था, लेकिन आमिर की शादी की तैयारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. बॉलीवुड के दिग्गज सितारों और रसूखदार हस्तियों ने शादी में शिरकत की. मेहमानों में अंबानी परिवार के साथ-साथ डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और राज ठाकरे जैसे नाम शामिल रहे. भारी बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ गिर जाने के कारण कुछ देर के लिए आवाजाही में बाधा जरूर आई, लेकिन समारोह पूरी धूमधाम और खुशी के साथ संपन्न हुआ. आमिर की बेटी आइरा खान अपने पति के साथ, और बेटे जुनैद खान भी अपने पिता की इस तीसरी पारी के साक्षी बनने के लिए वहां मौजूद रहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Director and actor Ashutosh Gowariker arrives at the residence of actor Aamir Khan.
Actor Aamir Khan and Gauri Spratt are getting married today at the actor's Mumbai home. pic.twitter.com/Fwt8DoRf1Y
— ANI (@ANI) July 5, 2026
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आमिर खान की निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है. गौरी स्प्रैट से पहले आमिर ने दो शादियां की थीं. 1986 में उन्होंने रीना दत्ता से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और आइरा हैं. 16 साल के रिश्ते के बाद 2002 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद, ‘लगान’ के सेट पर उनकी मुलाकात किरण राव से हुई और 2005 में उन्होंने दूसरी शादी की. हालांकि, 2021 में उनका तलाक हो गया. बावजूद इसके, आमिर अपने दोनों पूर्व परिवारों के साथ आज भी सौहार्दपूर्ण और प्यार भरा रिश्ता साझा करते हैं.
शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही जंगल की आग की तरह फैल गई हैं. तस्वीरों में पाली हिल का बंगला जगमगाता हुआ दिख रहा है और दूल्हा-दुल्हन के चेहरे की खुशी साफ झलक रही है. फैंस इस नई शुरुआत के लिए आमिर को जमकर बधाइयां दे रहे हैं. अब देखना होगा कि इस नई शादी के साथ आमिर का फिल्मी और निजी जीवन किस नई दिशा की ओर बढ़ता है.
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