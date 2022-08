Aamir Khan Insult Indian Army: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) रक्षाबंधन के मौके पर यानी कि 11 अगस्त को रिलीज हो गई है. हालांकि, इसे लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं. इसके ट्रेलर रिलीज के बाद से ही लोग इसे बायकॉट की डिमांड करते दिखाई दे रहे थे. वहीं, रिलीज के बाद भी ये विरोध जारी है. अब आमिर खान इस फिल्म की वजह से एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. उन पर भारतीय सेना (Indian Army) का अपमान करने का आरोप लग रहा है और इस मामले में आमिर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है.Also Read - शीशे के सामने टॉपलेस होकर मेकअप कर रही थीं Urfi Javed, फोटोज़ सामने आते ही मच गया बवाल

आमिर खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और स्पेशल चाइल्ड है. ऐसे लड़के को सिर्फ आमिर खान ने दिखाया ही नहीं है बल्कि ऐसे लड़के को सेना में शामिल होता दिखाया है और उसने जो देशविरोधी कृत्य किया है फिल्म में वो भी आमिर खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा में दिखाया है, इस कारण से आमिर खान की फिल्म का कइयों ने विरोध किया है. एएनआई की रिपोर्ट की मानें तो हिंदु आउटफिट सनातन रक्षक सेना के सदस्य आमिर खान की फिल्म का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये फिल्म पूरे भारत में बैन करवाई जानी चाहिए क्योंकि आमिर ने भारतीय सेना का अपमान किया है और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है.

वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'फॉरेस्ट गंप अमेरिकी सेना में फिट बैठता है क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के लिए कम आईक्यू वाले पुरुषों की भी भर्ती की थी. लाल सिंह चड्ढा भारतीय सेना, सशस्त्र बलों और सिखों का अपमान है. ये शर्मनाक है, पनेसर यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट करते हुए लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बात कही.

Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to India Armed Forces Indian Army and Sikhs !!Disrespectful. Disgraceful. #BoycottLalSinghChadda pic.twitter.com/B8P2pKjCEs

— Monty Panesar (@MontyPanesar) August 10, 2022