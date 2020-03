View this post on Instagram

. First look #KareenaKapoor dalam film #LaalSinghChaddha yang akan rilis akhir tahun ini. 😍😘 . #Repost from @_aamirkhan ・・・ पा लेने की बेचैनी, और खो देने का डर… बस इतना सा है, ज़िंदगी का सफर। #HappyValentinesDay Kareena. I wish I could romance you in every film… comes naturally to me 😉 Love. a. . . . #AamirKhan #AamirKhanFansClub #AamirKhanPlanet #AamirKhanMovies #AamirKhanLove #AamirKhanIndonesia #Dangal #PK #3Idiots #Bollywood #Movie #Film #infiashowbiz #infofilm #indozonemovie #potonganfilm #catatanfilm #zeebioskop #mvpfilms #AamirKhanFansClubIndonesia #BollywoodManiaClubIndonesia #ZonaBollywood #AreaBollywood #DuniaBollywood #FaktaBollywood #BollywoodIndonesia