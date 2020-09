Aamir Khan Paani Foundation Turns Barren Land in to Forest video Viral- आमिर खान गर्व से अभिभूत हैं और इसका कारण पानी फाउंडेशन की हालिया उपलब्धि है. अभिनेता ने वीडियो को साझा करते हुए कई उपलब्धियां गिनाईं. आमिर की यह फाउंडेशन सितंबर 2018 में शुरू की गई थी, जिसे 2 साल हो गए हैं. सायट्रीस पर्यावरण ट्रस्ट के साथ मिलकर पानी फाउंडेशन ने अपने अत्यधिक महत्वाकांक्षी सफर को शुरू किया, जहां एक बंजर भूमि को जंगल में तब्दील किया जाता है. Also Read - Drug Case: अफवाह है दीपिका, श्रद्धा, सारा को क्लीन चिट दिए जाने की बात, NCB ने कहा...

दो साल बाद, सितंबर 2020 में इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है.

फाउंडेशन ने सतारा जिले, महाराष्ट्र के ग्रामीणों के सहयोग से 2000 पौधे लगाए. एक जंगल की तरह बनाने के लिए पेड़ की प्रजातियों को सावधानी पूर्वक मिश्रण के लिए चुना गया था और पौधरोपण पर विस्तार से ध्यान दिया गया, ताकि वे तीव्र गति से बढ़ें. और आखिरकार अब स्वस्थ पेड़ों के साथ बेहद घने जंगल, जानवरों के लिए निवास स्थान, कीड़े और बहुत कुछ उपलब्ध हैं.

आमिर ने यह दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “टीम द्वारा किए गए इस प्रयोग पर वास्तव में गर्व है. कृपया इसे देखें और मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं दें.”

आमिर खान, किरण राव और संपूर्ण पानी फाउंडेशन की टीम पिछले कई वर्षो से महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण गतिविधियों में संलग्न है. फाउंडेशन के अविश्वसनीय समय और प्रयासों ने मनुष्यों, पौधों और जानवरों को सामंजस्यपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम बनाया है. उनके प्रयासों से बंजर सूखे इलाकों में आज हरे-भरे जंगल दिखाई देने लगे हैं.