बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का अपने बेटे आज़ाद के साथ एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जहां स्टार को अपने बेटे के साथ एक मजेदार मैच का आनंद लेते देखा जा सकता है. मुंबई के मॉनसून के बीच, आमिर और उनके बेटे मौसम की पहली बारिश का आनंद लेते फुटबॉल खेल रहे हैं. जैसे ही आमिर का ध्यान हटता है आजाद गोल करने के लिए उन्हें ट्रिक करते हैं. आमिर खान अपने बच्चों के सबसे करीब हैं.आमिर को अक्सर उन्हें खेलों की ओर प्रोत्साहित करते देखा जाता है क्योंकि यह सभी की फिटनेस और पर्सनल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है. आमिर, स्पोर्ट्स वाचर और सपोर्टर हैं, लोकप्रिय रूप से हर खेल में अपनी गहरी रुचि दिखाने के लिए जाने जाते हैं.टेबल टेनिस से लेकर कुश्ती और क्रिकेट तक, आमिर का झुकाव हर खेल की ओर है.अभिनेता न केवल खेलों में अपनी दिलचस्पी रखते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी वो इसमें शामिल करते है.Also Read - 'रक्षा बंधन'-'लाल सिंह चड्ढा' का बॉक्स ऑफिस पर होगा जबरदस्त क्लैश, अक्षय कुमार ने कहा 'कोविड-19 की वजह से'

All fun and a lot of rains!

Aamir & Azad enjoy the rains over a football session. pic.twitter.com/0aWXY35vhF

