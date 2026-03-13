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दीया जलाने से पहले आमिर खान ने किया ऐसा काम, जिसे देख फैंस के दिलों में दोगुनी हो गई इज्जत
Aamir Khan Viral Video: रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया जलाने से पहले आमिर खान ने किया कुछ ऐसा जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.
Aamir Khan Viral Video: मुंबई में शुरू हुए रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में अभिनेता आमिर खान का एक छोटा सा कदम लोगों का ध्यान खींच ले गया. इस फिल्म फेस्टिवल में 120 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी गई है. फेस्टिवल का तीसरा संस्करण 13 से 15 मार्च तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. उद्घाटन समारोह में आमिर खान खास मेहमान के रूप में पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में हिस्सा लिया.
दीया जलाने से पहले उतारे जूते
उद्घाटन समारोह के दौरान आमिर खान को मंच पर बुलाया गया, जहां उन्हें परंपरा के अनुसार दीया जलाने के लिए कहा गया. मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने एक पल रुककर अपने जूते उतार दिए. इसके बाद उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ दीया जलाया. उनका यह छोटा सा कदम वहां मौजूद लोगों और फैंस को बहुत पसंद आया. कई लोगों ने इसे भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान बताया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस दौरान आमिर खान ने गुलाबी और नीले रंग की शर्ट के साथ बेज रंग की पैंट पहनी हुई थी. जैसे ही उन्होंने दीया जलाया, उस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने इस वीडियो पर खूब प्यार जताया और कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी के साथ उनकी तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि आमिर खान का यह सम्मान भरा व्यवहार उन्हें और खास बनाता है.
देखें वीडियो
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रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल
यह फेस्टिवल सिनेमा प्रेमियों के लिए खास माना जाता है. इसे BookMyShow द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इस साल फेस्टिवल में दुनिया भर की 120 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी. फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया बनाई थी. इस फिल्म की 25वीं सालगिरह को भी इस फेस्टिवल में खास तरीकों से मनाया जाएगा.
आमिर खान के आने वाले प्रोजेक्ट
काम की बात करें तो आमिर खान के पास इस समय कई फिल्म प्रोजेक्ट हैं. हाल ही में वह फिल्म सितारे जमीन पर में नजर आए थे. इसके अलावा वह फिल्म लाहौर 1947 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है. इसके साथ ही आमिर अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें साई पल्लवी भी नजर आएंगी. यह फिल्म मई 2026 में रिलीज होने वाली है.
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