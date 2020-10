Aamir khan son Junaid Khan rejected again for neeraj pandey film ishq audition lal singh chaddha actor refuse to help him- इन दिनों बॉलीवुड में स्टारकिड्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कंगना रनौत भी लगातार बेबाकी से इस विषय पर अपना विरोध जताती आ रही है. एक्ट्रेस का मानना है कि अपने माता पिता के दम पर स्टार किड्स को बड़ी आसानी से टिकेट टू बॉलीवुड मिल जाता है. Also Read - Delhi Metro: कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर 144 यात्रियों पर लगा जुर्माना

इसी बीच खबर है कि आमिर खान के साहबजादे जुनैद खान एक बार फिर फिल्म के ऑडिशन में फेल हो गए हैं. हाल ही में खबरें आई थीं कि जुनैद मलयालम फिल्म 'इश्क' के रीमेक में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे्य कर रहे हैं. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें जानबूझ कर फैलायी जा रही हैं ताकि लोगों की लगे कि आमिर के बेटे जुनैद को एक्टर के बेटे होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

बता दें, आमिर खान के लाड़ले जुनैद ने मुंबई के एचआर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है. आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए थे और अब वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन अपने पिता की मदद से नहीं बल्कि अपनी खुद की मेहनत से.

आमिर खान ने पसली में लगी चोट फिर भी…

आमिर खान इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए दिल्ली में हैं. वहीं, अब सेट पर मौजूद एक सूत्र ने बताया, “कुछ एक्शन दृश्यों की शूटिंग के दौरान, आमिर खान को पसली में चोट लग गयी है. हालांकि इस वजह से फिल्म की शूटिंग में कोई बाधा नहीं आई. अभिनेता ने बस अपनी स्थिति का जायजा लिया और कुछ ही समय में दवाइयों की मदद से शूटिंग फिर से शुरू कर दी. ”

‘लाल सिंह चड्ढा’ को अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित किया गया है और करीना कपूर खान व आमिर खान मुख्य भूमिका निभा रहे है.