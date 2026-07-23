आमिर खान के सौतेले भाई के पास नहीं खाना-पीना, चॉल में रहकर करते हैं गुजारा- एक्स पत्नी ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप

Eva Grover on Aamir Khan Half Brother Hyder Ali Khan: ईवा ग्रोवर ने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान के साथ अपनी उथल-पुथल भरी शादी के बारे में खुलासा किया और उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है.

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Eva Grover on Aamir Khan Half Brother Hyder Ali Khan: एक्टर ईवा ग्रोवर, जो ‘करिश्मा का करिश्मा’, ‘शरारत’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ जैसे शो में अपने किरदारों के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में अपनी पर्सनल ज़िंदगी के एक बुरे दौर के बारे में बात की और उन्होंने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान के साथ अपनी शादी को याद करते हुए आरोप लगाया कि रिश्ते के दौरान उन्हें शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हैदर की मौजूदा हालत के बारे में भी बात की है जो बेहद हैरान करने वाली है.

18 दिन की मुलाकात और भागकर शादी

टीवी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने आमिर के सौतेले भाई हैदर अली खान के साथ अपनी मुश्किल शादी के बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने घरेलू हिंसा के चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और साथ ही यह भी बताया है कि वे अभी किन मुश्किल हालात में रह रही हैं. सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, ईवा ने बताया कि उनकी मुलाकात हैदर से एक कॉमन दोस्त के ज़रिए हुई थी. सिर्फ़ 18 दिन तक डेट करने के बाद, दोनों ने भागकर शादी कर ली क्योंकि ईवा की माँ इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थीं.’

हैदर सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे और मारपीट करते

ईवा ने आरोप लगाया कि शादी के समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हैदर सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और उन्होंने दावा किया कि शादी के सिर्फ़ तीन दिन बाद ही हैदर ने उनके साथ मारपीट की और यह दुर्व्यवहार सालों तक चलता रहा था. ईवा के अनुसार, हैदर के बढ़ते शक और शराब की लत ने स्थिति को और भी खराब कर दिया. शादी बचाने की कोशिशों के बावजूद, बेटी के जन्म के बाद ईवा ने तलाक के लिए अर्ज़ी देने का फ़ैसला किया था.

हैदर के पास ना खाना और ना रहने के लिए घर

ईवा ने यह भी कहा कि आमिर खान को उनकी मुश्किलों के बारे में पता था और उन्होंने सुना था कि एक्टर का मानना ​​था कि हैदर से शादी करके वह गलत फैसला ले रही हैं. हालांकि, उस समय उन्होंने इस चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया. हैदर की मौजूदा हालत के बारे में बात करते हुए, ईवा ने बताया कि वह अब बहुत मुश्किल हालात में रह रहा है और उन्होंने बताया कि हैदर का कोई पक्का घर नहीं है. वह कभी चॉल में तो कभी दोस्तों के साथ रहता है और खाने-पीने जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करता है. अपने दर्दनाक अतीत को याद करते हुए, ईवा ने कहा कि उन्हें उसके लिए सहानुभूति है और उम्मीद है कि उसे आखिरकार सुकून मिलेगा.

आमिर सर ने मेरी शादी पर सवाल उठाए थे

मैंने सुना था कि आमिर सर ने कहा था कि मैंने सही फ़ैसला नहीं लिया. यह बात मेरी शादी से पहले ही मुझ तक पहुंच गई थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया. आमिर खान सर इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, तब ताहिर अब्बू अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में थे, तो वे उन्हें पुणे ले गए और वहीं रखा. यहां तक कि मेरी पूर्व सास, जिनसे ताहिर हुसैन बहुत प्यार करते थे, उन्हें भी उनसे मिलने नहीं दिया गया.