Behind The Scene In 3 Idiots Sharman Joshi Revealed Amazing Story: बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में ‘3 इडिअट्स’ (3 Idiots) अपना खास स्थान रखती है साल2009 में रिलीज़ हुई ये फिल्म आज भी दर्शको को बेहद भाती है. इस फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan), शरमन जोशी (Sharman Joshi), आर माधवन (R. Madhavan), बोमन ईरानी और करीना कपूर (Kareena kapoor) ने मुख्य भूमिका निभाई थी. ऐसे में अब ‘3 इडिअट्स’ (3 Idiots) से जुड़ा हुआ किस्सा शेयर किया है जिसे सनुकर आप भी हंस पड़ेंगे. Also Read - आमिर खान की बेटी Ira Khan को है उनके बॉयफ्रेंड का 'सहारा', रोमांटिक वीडियो के जरिए दिखाया अपना प्यार

फिल्म ‘3 इडिअट्स’ (3 Idiots) की शूटिंग के वक्त एक सीन फिल्माया जाना था जिसमें आमिर (Aamir Khan) शरमन (Sharman Joshi) और आर. माधवन (R. Madhavan) को असली शराबियों की तरह नज़र आना था.सीन को रीयल बनाने के लिए आमिर ने राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) को सलाह दी कि हम तीनों थोड़ी-थीड़ी शराब पी लेते हैं. Also Read - किस्सा: Aamir के पास Madhuri Dixit दिखाने गई हाथ तो एक्टर ने थूक दिया, Juhi के साथ भी कर चुके हैं ऐसा



शरमन जोशी (Sharman Joshi) ने बताया कि ‘सीन के लिए हमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली जिसके बाद शॉट लेने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि जब ये शॉट पूरा हुआ तो हम उसे देखकरबेहद खुश हुए. हम सब नशे में थे और सीन एकदम परफेक्ट बना था, वह सीन हमारे लिए वास्तव में यादगार है’