नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही हैं. हाल ही में आमिर खान के स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे. जिसके बाद आमिर खान और उनके परिवार का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था. अभिनेता ने इस बात का भी आश्वासन दिया था कि उन्हें लेकर बाकी सभी सदस्यों का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है. उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी मां को टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं क्योंकि अब वही आखिरी बची हैं. अब आमिर खान की मां का भी कोरोना टेस्ट हो गया है और रिजल्ट नेगेटिव निकला है. इस बात की जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी है. आमिर खान ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है. एक ट्वीट शेयर करते हुए आमिर खान ने लिखा- हैलो एव्रीवन, मुझे ये बताते हुए बहुत राहत है कि अम्मी का कोविड 19 रिजल्ट नेगेटिव है. सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया.

Hello everyone, I am most relieved to inform everyone that Ammi is Covid 19 negative.

Thank you everyone for your prayers and good wishes 🙏

Love.

