फिल्म इंडस्ट्री में ​मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और वो जो भी फिल्म बनाते हैं वो 300 करोड़ तक तो पहुंच ही जाती है. आज भले ही आमिर (Aamir Khan) एक सुपरस्टर हैं लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो घूम-घूमकर ऑटो रिक्शा पर अपनी फिल्म के पोस्टर चिपकाते नजर आ रहे हैं और आप ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर आमिर खान (Aamir Khan) का सालों पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नीली स्लीवलेस टी-शर्ट पहने हाथ में पोस्टर का बंडल पकड़े हुए दिख रहे हैं, उनके साथ उनके दोस्त और सह-कलाकार राज जुत्शी भी हैं. वीडियो में उन्हें ऑटो-रिक्शा रोकते और ड्राइवर से यह अनुरोध करते सुन सकते हैं कि क्या वे उनके वाहन पर 'कयामत से कयामत तक' का पोस्टर चिपका सकते हैं? कई लोग मान जाते थे और कई मना कर देते थे. कुछ लोग उनसे पूछते थे कि हीरो कौन है तो वो बताते थे कि आमिर खान (Aamir Khan) हीरो है. फिर ऑटो वाले पूछते थे कि आमिर खान कौन है तो वो बताते थे कि मैं हूं आमिर खान.



आमिर (Aamir Khan) ने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म ‘यादों की बारात’ (Yaadon Ki Baaraat) से. इसके बाद वह फिल्म मदहोश और होली में नजर आए. लेकिन सही मायने में आमिर खान (Aamir Khan) को बड़ा लॉन्च मिला था 1988 में रिलीज हुई फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ (Qayamat Se Qayamat Tak) के जरिए.