पहली मोहब्बत से तीसरी शादी तक...आमिर खान की लव लाइफ की पूरी टाइमलाइन

रीना दत्ता से पहली शादी, किरण राव के साथ दूसरा रिश्ता और अब 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी. जानिए आमिर खान की लव लाइफ की पूरी टाइमलाइन और उनके रिश्तों का पूरा सफर.

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आमिर खान की लव लाइफ के 40 साल. पहली मोहब्बत से तीसरी शादी तक क्या-क्या हुआ?

आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से करेंगे तीसरी शादी.

रीना दत्ता और किरण राव के साथ रिश्तों की पूरी कहानी.

पहली मोहब्बत से लेकर तीसरी शादी तक की पूरी टाइमलाइन.

जानिए किन रिश्तों ने बदली आमिर खान की निजी जिंदगी.

बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान जितने अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है. पहली मोहब्बत से शुरू हुआ उनका सफर दो शादियों, दो तलाक और अब तीसरी शादी तक पहुंच चुका है. आमिर ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद उनकी लव लाइफ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. आइए जानते हैं आमिर खान की पहली मोहब्बत से लेकर तीसरी शादी तक का पूरा सफर.

पहली नजर का प्यार, फिर गुपचुप शादी

आमिर खान की पहली प्रेम कहानी रीना दत्ता के साथ शुरू हुई थी. कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के पड़ोस में रहते थे और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. परिवारों की सहमति न मिलने पर दोनों ने साल 1986 में चुपचाप शादी कर ली. बाद में जब इस रिश्ते की जानकारी परिवार को मिली तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया. आमिर के शुरुआती संघर्ष के दिनों में रीना दत्ता ने हर कदम पर उनका साथ दिया. यहां तक कि फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ के दौर में भी रीना उनके सबसे मजबूत सहारों में से एक थीं.

16 साल बाद खत्म हुई पहली शादी

करीब 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में आमिर खान और रीना दत्ता ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान. तलाक के बावजूद दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की. बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों हमेशा साथ खड़े नजर आए और कई पारिवारिक मौकों पर एक साथ भी दिखाई दिए. यही वजह है कि आज भी दोनों के रिश्ते को सम्मान के साथ देखा जाता है.

‘लगान’ के सेट से शुरू हुई दूसरी प्रेम कहानी

पहली शादी टूटने के कुछ समय बाद आमिर खान की जिंदगी में किरण राव आईं. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘लगान’ के दौरान हुई थी, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थीं. पहले दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया. साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली. यह रिश्ता लंबे समय तक बॉलीवुड के सबसे समझदार और मजबूत रिश्तों में गिना जाता रहा.

बेटे आजाद के आने से बढ़ी खुशियां

शादी के कुछ साल बाद 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ. आमिर और किरण कई इंटरव्यू में एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आए. दोनों ने फिल्मों और सामाजिक मुद्दों पर भी साथ काम किया. उनकी जोड़ी लंबे समय तक इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में रही.

दूसरी शादी भी खत्म, लेकिन रिश्ता नहीं

साल 2021 में आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का फैसला किया. इस खबर ने फैंस को हैरान जरूर किया, लेकिन दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे पति-पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, दोस्त और माता-पिता के रूप में नहीं. आज भी दोनों बेटे आजाद की परवरिश, अपने प्रोडक्शन हाउस और कई सामाजिक कामों में साथ दिखाई देते हैं. यह रिश्ता इस बात की मिसाल माना जाता है कि अलग होने के बाद भी सम्मान बनाए रखा जा सकता है.

गौरी स्प्रैट के साथ मिला नया हमसफर

किरण राव से अलग होने के बाद आमिर खान की जिंदगी में गौरी स्प्रैट की एंट्री हुई. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. आमिर ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए बताया था कि गौरी उन्हें समझती हैं और उनके साथ उन्हें सुकून का एहसास होता है. इसके बाद से दोनों की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं.

5 जुलाई को तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान

अब उन चर्चाओं पर विराम लग गया है. आमिर खान ने खुद पुष्टि की है कि वह 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं. यह समारोह मुंबई स्थित उनके घर पर बेहद निजी अंदाज में होगा, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के बाद किसी बड़े रिसेप्शन की भी योजना नहीं है. आमिर की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है.

चार दशक में बदली लव लाइफ, लेकिन रिश्तों के लिए नहीं बदला नजरिया

आमिर खान की निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन एक बात हमेशा समान रही. उन्होंने कभी भी अपने पुराने रिश्तों के प्रति सार्वजनिक रूप से कटुता नहीं दिखाई. रीना दत्ता और किरण राव, दोनों के साथ आज भी उनके सम्मानजनक रिश्ते हैं. बच्चों की जिम्मेदारी निभाने से लेकर पारिवारिक मौकों पर साथ नजर आने तक, आमिर ने हमेशा यह दिखाया कि रिश्ता खत्म होने का मतलब सम्मान खत्म होना नहीं होता.

अब 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ शादी के साथ उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. ऐसे में फैंस की नजरें इस शादी पर टिकी हैं, जो इस साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड शादियों में से एक बन गई है.

आमिर खान की लव लाइफ टाइमलाइन

1986 – रीना दत्ता से गुपचुप शादी.

2002 – रीना दत्ता से तलाक.

2005 – किरण राव से दूसरी शादी.

2011 – बेटे आजाद राव खान का जन्म.

2021 – किरण राव से अलग होने का ऐलान.

2025 – गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते को सार्वजनिक किया.

5 जुलाई 2026 – गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी.

आमिर खान की लव लाइफ उतनी ही चर्चित रही है, जितना उनका फिल्मी करियर. पहली मोहब्बत से लेकर दो शादियां, दो तलाक और अब गौरी स्प्रैट के साथ नई शुरुआत तक, उनकी निजी जिंदगी ने हर दौर में सुर्खियां बटोरी हैं. 5 जुलाई को होने वाली तीसरी शादी के साथ आमिर अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं. ऐसे में फैंस की नजरें अब इस खास मौके और उससे जुड़ी हर नई अपडेट पर टिकी हुई हैं.