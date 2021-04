Aamir Khan’s daughter Ira is fed up with people- बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी इरा खान (Ira Khan) किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. पिछले कुछ दिनों में इरा ने अपने बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. इरा ने बताया कि बचपन में उनके साथ यौन शोषण हुआ था. ये भी बताया कि पिछले कई वक्त से वो डिप्रेशन का शिकार थी. इस बार इरा ने फिर एक वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी का सबब बताया है. Also Read - Bollywood Celeb Spotted: मुंबई में अलग-अलग जगह स्पॉट हुए ये मशहूर सितारे, दिखा दिलकश अंदाज- Viral Video

इरा का कहना है कि उनका असली नाम ‘आइरा’ है. लेकिन दोस्त उन्हें चिढ़ाने के लिए इरा बुलाते हैं. इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे पास एक स्वैर जार है, मेरा नाम आई-रा है, और आज के बाद अगर किसी ने मुझे इरा कहा तो उसे 5 हजार रुपए स्वैर जार में डालने होंगे. जिसे मैं हर महीने या साल के आखिर में डोनेट करूंगी.’ Also Read - 'टाइगर 3' के लिए Katrina Kaif ने जमकर बहाया पसीना, वर्कआउट देखकर सहम जाएंगे सलमान खान- Video

बता दें, इरा ने 14 साल की उम्र में अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में खुलासा करते हुए कहा था- उस वक्त मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है. लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इससे दूर चली गई. मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने ऐसा अपने साथ क्यों होने दिया. लेकिन ये भी कोई जिंदगी भर का इतना बड़ा सदमा नहीं था. जिससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊं. इरा ने बताया कि जब मैं 6 साल की थी मुझे टीबी हुई. लेकिन ये भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊं.