aamir khan daughter ira khan confirms love relationship with fitness trainer nupur sikhare see pics on valentines day- बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी इरा खान (Ira Khan) किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. पिछले कई दिनों से वे डिप्रेशन का शिकार थी. और लगातार फैंस से अपने अनुभव शेयर कर रही थीं. लेकिन इस बार उनकी जिंदगी से जुड़ी एक अच्छी खबर है. Also Read - Shahid Kapoor की पत्नी Mira Rajput ने शेयर की अपनी Bikini Pictures, ग्लैमरस तस्वीरें देखकर बोले लोग-'Gorgeous Mommy'

इरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड (Ira Khan boyfriend) के बारे में खुलासा किया है. इरा अपने फिटनेस कोच नुपुर शिखर (Nupur Shikhare) को डेट कर रही हैं. इरा ने सोशल साइट पर इस बात को कन्फर्म करते हुए कई तस्वीरें शेयर की. नुपूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘‘क्योंकि हम दोनों को तैयार होना पसंद है और मुस्कुराना भी.’ इस पर इरा ने लिखा, ‘हां, ये तो बात है हम दोनों के साथ, मानती हूं मैं.’ Also Read - It's official! Ira Khan ने अपने वैलैंटाइन का किया खुलासा, जानिए किसके साथ रिलेशनशिप में हैं Aamir Khan की बेटी

Also Read - ULLU वेबसीरीज़ 'चरम सुख' फेम Rajsi Verma की जिंदगी रही उथल-पुथल भरी, पहले प्यार की नाकामी के बाद टूट गईं

र‍िपोर्ट के मुताबिक, इरा खान और नुपुर शिखर लॉकडाउन के समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. यही नहीं दोनों ने एक साथ हाल ही में वेकेशन भी मनाया था.