Aamir Khan’s Daughter Ira Khan Looks Sexy in Her Red Saree on Eid- बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान ने लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ ईद मनाई. इस मौके पर इरा ने लाल रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज़ पहना. साथ में कान में लटकते हुए मैचिंग ईयर रिंग इस खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे. Also Read - जब डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को दी थी नरगिस को जान से मारने की सलाह, फिर....

ढीले…लटकते..हल्के गुंथे हुए बालों में इरा का अंदाज वाकई देखने लायक था. इस तस्वीर को शेयर करते हुए इरा ने लिखा- ‘Eid Mubarak☺ From me and my successfully-self-draped-saree to you!…???? बता दें, ऐसा पहली बार था जब इरा ने साड़ी पहनी थी. कुछ वक्त पहले वो अपनी फैमिली के साथ घर पर मूवी देखते हुए नज़र आई थीं. Also Read - ज़ालिम लगती है जब भी हरी साड़ी पहनती है ये टीवी एक्ट्रेस, न्यूड मॉडल के साथ भी दे चुकी हैं पोज़

Also Read - आमिर खान को अखाड़े में उतारने वाले डायरेक्टर ने सपने में भी नहीं सोचा था.....

बता दें कि इरा अक्सर अपनी अजीबोगरीब फोटोज के चलते सुर्खियों में रहती हैं इस फोटोज की वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ता है. लेकिन इसके बावजूद भी इरा फोटोज शेयर करने में हिचकिचाती नहीं हैं.