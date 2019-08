सुपरस्टार आमिर खान की बेटी ईरा खान अपने निर्देशन की शुरुआत थिएटर प्रोडक्शन ‘यूरिपिड्स मेडिया’ के साथ करेंगी. इस साल के अंत तक ग्रीक ट्रेजेडी पर आधारित इस नाटक को चुनिंदा भारतीय शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा.ईरा के करीबी सूत्रों से पता चला है कि वह पहले ही अपने निर्देशन पर काम शुरू कर चुकी है और नाटक का प्रीमियर दिसंबर में होने वाला है.

मुंबई में नाटक के लिए प्रैक्टिस जल्द ही शुरू होगा.ईरा ने कहा, “कोई विशेष कारण नहीं है कि मैंने थिएटर से शुरू करने का फैसला किया. मुझे थियेटर से प्यार है, यह जादुई है, प्रौद्योगिकी की दुनिया में भी यह अपने शास्त्रीय रूप में है, यह बहुत वास्तविक और भौतिक है.”



बता दें, इरा खान Ira Khan सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इरा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड मिशाल कृपलानी Mishaal Kirpalani की बाहों में सिमटी हुई हैं. दरअसल, मिशाल इन दिनों इरा से दूर हैं. इरा को यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है. इरा ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा है. Everything will be okay. उन्होंने इस पोस्ट के साथ दिल और अर्थ वाली इमोजी लगाई है. इसके साथ उन्होंने missyou life existentialcrisis acceptance notsomidlifecrisis love relationship sofarsogood us theworld humanity keepcalm itsokay smile हैशटैग दिया है.

