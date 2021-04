Aamir Khan’s daughter Ira posed at the poolside wearing just Bikini:आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आइरा खान (Ira Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जिसकी वजह से वो ट्रोल हो गई हैं. दरअसल रमजान के पवित्र महीने में आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आइरा खान (Ira Khan) ने ने इंस्टाग्राम पर स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के कारण आइरा खान (Ira Khan) जमकर ट्रोल हो रही हैं. Also Read - ब्लैक टाइट कपड़े पहने आशिकी में फ़ना होने को तैयार Sonali Phogat, किस परवाने का है इंतज़ार?

आइरा खान (Ira Khan) सोशल मीडिया पर काफी बिंदास रहती हैं औऱ वो अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में आइरा (Ira Khan) ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिकीनी के साथ शर्ट में नजर आ रही हैं. हालांकि इन फोटो पर इरा जमकर ट्रोल हो रही हैं. Also Read - Aamir Khan ने महज़ इस सीन के लिए 12 दिन तक नहीं नहाया, बदन ने छोड़ दिया था साथ, ऐसी थी हालत



दरअसल आइरा ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका बोल्ड अवतार नजर आ रहा है. इन फोटोज में आइरा पूल किनारे चेयर पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. जहां कुछ लोगों को उनका यह बोल्ड अवतार पसंद आ रहा है तो कइयों ने उन्हें रमजान के महीने में ये सब ना करने की सलाह दे दी है.

View this post on Instagram A post shared by Ira Khan (@khan.ira)



बता दें कि इस साल वैलेंटाइन डे पर आइरा ने अपनी रिलेशनशिप पर खुलासा किया था. वह इन दिनों फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे के साथ अपने रिलेशनशिप में हैं. दोनों आए दिन अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.